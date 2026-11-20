"Почему в классе есть дети, которые поддерживают Россию?" Вопрос второклассника к маме разделил сеть

Мама школьника из Киева Ольга Тищук рассказала, что ее сын спросил, почему в его классе есть дети, которые поддерживают Россию. Женщина обратилась к украинцам за советом, как правильно объяснить сыну, почему так происходит.

Об этом Тищук написала в посте в Threads. Она также добавила, что эти дети рисовали флаг России вместо украинского флага и говорили, что войну начала Украина.

Что делать, если дети в школ... Источник: Скриншот Развернуть

"Что мне ответить сыну, который пришел из школы и спросил: "Почему у меня в классе есть дети, которые поддерживают Россию?" Семилетки. Рисование флага России на уроке вместо флага Украины. Говорить, что войну начала Украина, а не Россия. Сидеть и говорить, как им жаль, что Россия проигрывает", – поделилась мама второклассника.

Мнения украинцев разделились. Кто-то говорил, что ребенку нужно объяснить, что не у всех сознательные родители. Ведь именно взрослые транслируют такую позицию, но правильная ли она – это уже другой вопрос.

Почему школьники могут поддерживать Россию. Источник: Скриншот

"Если это ребенок, то тут вопрос к родителям, а не к ребенку. Она транслирует то, что слышит дома".

"Потому что люди разные и могут иметь любое мнение. Правильное оно или нет – это уже другой вопрос".

В сети дискуссия из-за школьников в Киеве. Источник: Скриншот

"Потому что их так научили родители. Не всем повезло иметь сознательных родителей".

"Объяснить, что у каждого человека есть свое личное мнение и он имеет на него полное право. А совать нос в жизнь других – плохая привычка".

В одной из школ Киева дети п... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время другие считают, что детям нужно объяснять, почему нельзя поддерживать страну-агрессора. Кроме того, пользователи сети отмечали, что за подобные высказывания предусмотрена уголовная ответственность. А кто-то говорил, что для начала нужно хотя бы сообщить учителю и администрации учреждения, а затем обращаться в полицию.

"Это подход "ждуна обычного" – нести такую дичь. Потому что кто хотел в Россию, тот собрал манатки и переехал туда. Это не было запрещено, опять же "адин язык", проблем с языковым барьером ноль. А сидеть в стране, где идет война, и поддерживать Россию – это даже не дно, а днище. Ребенку надо объяснить про "ждунов, манкуртов" и прочий биомусор".

В сети разгорелась дискуссия... Источник: Скриншот Развернуть

"Спросить, кто именно поддерживает Россию, и написать в чат класса вопрос: а кто же там из родителей класса любит Россию?"

"Сказать, что есть законные основания дать им по голове. А вообще – к директору, чтобы разобрались, не сотрудничают ли родители тех детей с россиянами за два рубля."

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась странным разговором с учительницей в Испании, которая удивилась, почему мама школьницы не улетит домой из-за России.