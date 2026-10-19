"Хотели бы эти люди для себя таких мучений?" Олимпиада по украинскому языку в Днепре, Черкассах и Харькове возмутила педагогов и школьников

Четырехчасовая олимпиада по украинскому языку, объемные задания со сложными формулировками и несоответствие части материала школьным программам вызвали возмущение среди учеников и педагогов. На это обратила внимание учительница украинского языка Алла Горовая.

Она записала два ролика, посвященных олимпиадам-2026, и опубликовала их в TikTok. Горовая поделилась не только своими соображениями, но и свидетельствами самих школьников, принимавших в них участие, и их учителей.

В первом ролике Горовая сравнила проведение олимпиады в Киеве и Днепре. По ее словам, в столице ученики выполняли задания онлайн в течение часа, тогда как в Днепре соревнование длилось четыре часа и проходило офлайн. Некоторые задания, отметила учительница, были сформулированы настолько запутанно, что не сразу можно было понять, чего именно ожидают от участников.

"Хотели бы эти люди подвергнуть себя таким мучениям в свой выходной день в течение четырех часов?" – спросила педагог, поставив под сомнение целесообразность такой продолжительности. По ее мнению, сложные формулировки не обязательно помогают проверить знания, а наоборот могут запутать ребенка и отвлечь его от сути задания.

После публикации видео учительница получила много комментариев от школьников и своих коллег-педагогов. Во втором ролике она рассказала об их опыте и привела примеры проблем, с которыми столкнулись участники. Информация поступала также из других городов Украины – Харькова, Черкасс, Тернополя, Ирпеня и так далее.

В частности, одна из учениц, по словам Горовой, писала олимпиаду четыре часа и выполнила 16 страниц заданий. Другие участники сообщали о том, что во время соревнования им пришлось три часа находиться в укрытиях. В комментариях также жаловались, что не успевали переписать ответы с черновиков, а по истечении отведенного времени работы забирали, даже если дети не успели их дописать.

Комментаторы называли олимпи... Источник: Скриншот Развернуть

Отдельные претензии касались самих заданий. Одна из участниц из Днепра рассказала, что в упражнении нужно было подобрать синонимы к выделенным словам, однако в тексте ни одно слово не было выделено. Другие школьники жаловались на многочисленные подзадачи, вложенные одна в другую, и большой объем письменной работы. Так, ученик восьмого класса отметил, что одни только сочинения занимали не менее четырех с половиной – пяти страниц.

Еще одной проблемой стало несоответствие заданий учебным программам, по которым учатся дети. Как пояснила Горовая, школы могут выбирать разные модельные программы, из-за чего ученики изучают разные произведения. Однако, по словам учительницы, часть заданий олимпиады опиралась на материал, не совпадавший с программой, по которой учились некоторые участники. Из-за этого дети могли не справиться с заданиями не из-за недостатка знаний, а потому, что не изучали соответствующий материал.

Задания олимпиады называли абсурдными. Источник: Скриншот

В комментариях также критиковали принуждение к участию в олимпиаде. Одна из авторов сообщения рассказала, что шесть учителей предлагали ребенку принять участие в соревновании, причем это воспринималось скорее как требование, чем как добровольное предложение. Другие участники и родители отмечали, что в условиях регулярных воздушных тревог пребывание детей в укрытии в течение нескольких часов ради олимпиады вызывает дополнительные вопросы относительно организации и безопасности.

Олимпиадные задания по сложн... Источник: Скриншот Развернуть

Горовая также обратила внимание на задания по анализу литературных произведений, в которых учеников просят определить, что именно хотел сказать автор. Ссылаясь на соображения литературоведа Веры Агеевой, педагог напомнила, что интерпретация художественного текста может быть различной, ведь читатель не может точно знать авторский замысел.

Обобщая отзывы, учительница подчеркнула: участники жаловались не только на четырехчасовую продолжительность олимпиады, но и на перегруженные задания, нечеткие формулировки, нехватку времени и несоответствие части материала школьным программам. По ее мнению, эти вопросы требуют пересмотра, чтобы олимпиада действительно проверяла знания учащихся, а не их способность выдерживать чрезмерную нагрузку.

Проблемы с олимпиадами были... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказывал о харьковской учительнице, которая бросила преподавание в школе из-за давления со стороны руководства и уровня риска, несоразмерного заработку педагога.