Можно ли уволить педагога за публикации в соцсетях: чем завершилось показательное дело доцентки из Винницы, которая унижала студентов

Педагога, выполняющего воспитательные функции, могут уволить за аморальный проступок, несовместимый с продолжением этой работы. Однако закон не предусматривает автоматического увольнения педагога за каждый некорректный комментарий в социальных сетях, тогда как личная страница преподавателя не является местом, где он полностью освобождается от требований профессиональной этики.

На это обратила внимание образовательный юрист Лилия Орел в посте в Facebook. Она подчеркнула, что работодатель не может подменять правовые основания увольнения собственной субъективной оценкой поведения работника. Даже если высказывание аморально, необходимо установить, действительно ли оно делает невозможной дальнейшую педагогическую деятельность.

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"Аморальный проступок может быть совершен не только во время работы, но и во внерабочее время. Поэтому аргумент "Это моя личная страница, пишу что хочу" не всегда защитит педагога от юридических последствий. Однако и позиция руководителя "Мне не нравится ваш комментарий – вы уволены" не соответствует требованиям трудового законодательства", – отметила Орел.

Она привела в пример ситуацию с доцентом Винницкого национального медицинского университета имени М. И. Пирогова, которую уволили с должности за аморальное поведение. Работодатель расценил его как несовместимое с продолжением педагогической деятельности. Так, преподавательница на личной странице публиковала видео и фото студентов с высказываниями, которые руководство вуза считало оскорбительными и унизительными. В частности, "ярий коммунист и верный слуга", "комуняка", "не менш зашкварений", молодца-адінакови з лиця.

Женщина не согласилась с увольнением и обратилась в суд, который постановил, что ее увольнение незаконно и ее должны восстановить в должности.

Могут ли уволить педагога за... Источник: Freepik Развернуть

Образовательный юрист объясняет, что суды не возражали против отдельных высказываний преподавательницы, которые были оскорбительными и могли расцениваться как аморальные. Однако не каждый аморальный проступок является достаточным основанием для увольнения педагога, говорит Орел. Работодатель должен доказать не только факт соответствующего поведения, но и то, что по своему характеру и последствиям оно несовместимо с дальнейшим выполнением воспитательных функций.

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