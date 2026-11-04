Вешаете ли вы рисунки ребенка на холодильник? Психологи объяснили, как это влияет на его самооценку

Ребенок приносит из детского сада или из школы неумелый рисунок с кривоватым солнышком, собакой на пяти лапах и человечками-палочками, которые должны символизировать всю семью. Прикрепляете ли вы такие работы к дверце холодильника?

Психолог Эдвард Деси обращает внимание на то, что этот простой домашний жест может дать ребенку гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Подробности рассказало издание Onet Kobieta.

В парижской квартире или на кухне в небольшом провинциальном доме ритуал прикрепления детского рисунка к холодильнику может выглядеть одинаково. Так творчество малыша перестает быть просто временным развлечением и становится частью повседневной жизни всей семьи.

Эдвард Деси и его коллега Ричард Райан провели несколько исследований теории самодетерминации. Ученые выделили три базовые психологические потребности человека: в компетентности, автономии и принадлежности. Согласно этой теории, размещение детского рисунка на видном месте может удовлетворять как минимум две из них. Ребенок получает сигнал, что создал что-то важное для других, и одновременно видит, что его присутствию и стараниям есть место в жизни семьи.

Вокруг выставки детских рису... Источник: Lane Oatey Развернуть

Психолог Михай Чиксентмихайи и социолог Юджин Рохберг-Халтон в книге "The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self" показали, что самые ценные вещи в доме не обязательно обладают наибольшей материальной стоимостью. Часто они важны для нас благодаря связанным с ними эмоциональным воспоминаниям. С этой точки зрения холодильник, обклеенный рисунками, записками и фотографиями, превращается в семейную хронику. К ней все невольно возвращаются каждый день – хотя бы всякий раз, когда открывают дверцу.

Авторы исследований 2017 года подчеркивают, что представление ребенка о себе формируется не отдельно от реакции взрослых. Отклики родителей и других близких помогают ему оценивать собственные возможности. Поэтому, когда рисунок из детской комнаты перемещается на видное место в доме, ребенок может воспринять это как знак того, что его работа важна для всей семьи.

Исследование Кэрол Двек и Элизабет Гандерсон, опубликованное в журнале "Child Development", добавляет важный нюанс. Значение имеет не только похвала, но и то, как именно взрослые отзываются о детской работе. Если хвалить усилия и выбранный способ выполнения, а не только конечный результат, это помогает развивать мышление с установкой на рост – убеждение, что способности можно совершенствовать благодаря практике.

Со временем рисунков на холодильнике становится все больше. Сначала там появляются человечки-палочки, затем – первые неуверенно выведенные имена, портреты всей семьи, а иногда и первые удачно выполненные домашние задания. Обычная кухонная поверхность постепенно превращается в своеобразную шкалу времени, где остаются следы детских попыток, достижений и присутствия всей семьи.

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