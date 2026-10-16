Являются ли перерывы между уроками рабочим временем учителя: что говорит закон

Перерывы между уроками являются рабочим временем учителя, а администрация школы может привлекать педагогов к дежурству при условии надлежащего оформления таких обязанностей и соблюдения трудовых прав работников. Об этом рассказала юрист в сфере образования и психолог Лилия Орел.

Соответствующее разъяснение она изложила в видео на своей странице в Facebook. По словам специалиста, в соответствии со статьёй 24 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", рабочее время педагогического работника охватывает не только проведение уроков, но и воспитательную, методическую, организационную и другую педагогическую деятельность.

Поэтому дежурство во время перерывов между уроками может быть частью рабочих обязанностей учителя. Но для этого оно должно быть предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка учебного заведения и соответствующим графиком, который утверждает руководитель.

"В то же время законодательство не устанавливает отдельного специального порядка предоставления обеденного перерыва именно учителям", — подчеркнула Орел. Она пояснила, что дежурство учителей во время перерывов между уроками является правомерной составляющей организации работы школы. Однако оно должно быть надлежащим образом оформлено, а трудовые права педагогических работников — соблюдены.

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