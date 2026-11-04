Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон

Во время каникул руководители образовательных учреждений могут привлекать учителей к организационной и педагогической работе, однако ее продолжительность ограничена учебной нагрузкой. Кроме того, зарплату в этих случаях начисляют согласно тарификации, установленной до начала каникул.

Таким образом, школьные каникулы не означают, что учителя автоматически освобождаются от выполнения рабочих обязанностей. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, ссылаясь на пункт 25 Типовых правил внутреннего распорядка для работников государственных учебно-воспитательных учреждений Украины, утвержденных приказом Министерства образования Украины №455.

Должны ли учителя работать на каникулах

При этом рабочее время учителя не должно превышать его учебную нагрузку до начала каникул. В то же время каждое учебное заведение должно разработать и утвердить собственные правила внутреннего трудового распорядка. В них должны быть определены, в частности, особенности организации рабочего времени педагогов во время каникул.

Каникулы считаются рабочим временем педагогического работника, если он не находится в ежегодном отпуске.

Согласно пункту 71 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования Украины №102, труд учителей во время каникул оплачивают исходя из заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

Аналогичный порядок оплаты применяют к работникам руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которые в этом же заведении проводят уроки или занятия с участниками кружков.

Должны ли учителя работать на каникулах

Напомним, эксперт в сфере образования Игорь Ликарчук обратил внимание на чрезмерную нагрузку украинских учителей во время каникул. Так, вместо отдыха они сталкиваются с чрезмерной бюрократической нагрузкой. Педагогов заставляют проводить педсоветы, методические мероприятия, планирование, проходить тренинги, семинары и так далее. Все это школьные преподаватели должны делать на фоне сложных первых месяцев учебного года, насыщенных постоянными воздушными тревогами, бессонными ночами и ежедневным напряжением.

Кроме того, педагоги должны еще и проводить мероприятия для детей, ведь те не должны отдыхать на каникулах, а должны наверстывать образовательные потери. Тогда как во многих европейских странах во время каникул учреждения закрыты, и никто не может туда попасть.

Как известно, учителей согласно законодательству могут привлекать во время каникул к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку на этот период. В то же время педагоги, которые обучают детей индивидуально по медицинским показаниям, а также ассистенты учителей привлекаются к другой организационно-педагогической работе во время каникул в пределах количества часов учебной нагрузки, установленной при тарификации до их начала.

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