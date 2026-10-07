Где астроном? Запутанная головоломка для самых внимательных
Попробуйте найти на этой кар...
Источник: The Sun
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Головоломки с поиском скрытых объектов на картинке были популярны еще много десятилетий назад. Доказательством может служить эта винтажная рекламная открытка – одна немецкая компания еще в 19 веке вкладывала такие карточки в упаковку своих продуктов, а над их загадками до сих пор ломают головы. Смотрите изображение ниже.
Итак, перед вами семья из четырех человек, которая входит в комнату, где стоит телескоп. Надпись на карточке задает главный вопрос: а где же, собственно, пятый человек – астроном, которому принадлежит это устройство? Хотите проверить свою наблюдательность? Попробуйте найти астронома за 12 секунд.
На этой винтажной открытке с...
Источник: The Sun
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Сразу предупреждаем – это задача далеко не из простых. Вам придется проявить всю свою внимательность, чтобы самостоятельно найти скрытую фигуру. Поэтому не расстраивайтесь, если не успеете за отведенное время.
Из-за большого количества ярких деталей в помещении взгляд разбегается, и сосредоточиться на чем-то одном становится действительно трудно. Поэтому, если таймер вас опередил, просто выключите его и продолжайте поиски, пока не найдете правильный ответ. Не переходите к подсказке раньше времени!
Если вам никак не удается найти астронома, вот небольшая подсказка: попробуйте посмотреть на изображение под другим углом. Нужный персонаж спрятался прямо на виду и делает все возможное, чтобы не попасться на глаза любопытным зрителям.
Итак, где же все-таки был астроном? Присмотритесь к левой шторе. Если перевернуть изображение вверх ногами, вы увидите, что на самом деле это его мантия. Он все время был у вас перед глазами, просто стоял головой вниз.
Ответ на головоломку.
Источник: The Sun
Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти спрятанный бумеранг.
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