"Где найти время на кружки и прогулки?" Мама пятиклассника поделилась криком души из-за программы НУШ и всколыхнула сеть

Мама пятиклассника Кристина Драбич пожаловалась на задания программы Новой украинской школы (НУШ) и озадачила сеть. По ее словам, ребенок должен выполнить 9 упражнений по английскому языку, выучить 30 упражнений для диктанта, а также сделать задания по другим пяти предметам.

В посте в Threads женщина спрашивает, есть ли какие-либо нормы относительно материала, который нужно прорабатывать дома, и сколько времени на это должно отводиться. При этом она задается вопросом, когда у детей будет время на кружки или прогулки.

Мама пятиклассника пожаловал... Источник: Скриншот Развернуть

"Вопрос к родителям, чьи дети учатся по программе НУШ, и к учителям. Нормально ли столько заданий на дом? 9 упражнений и 30 слов выучить на диктант по английскому. Это один предмет, есть еще другие 5, где нужно читать и писать. Возможно, где-то зафиксировано, сколько материала нужно проработать дома и за какое время? Не слишком ли большой объем домашнего задания? Справляются ли ваши дети? Где найти время ребенку, чтобы ходить в какие-нибудь кружки или гулять?" – написала Драбич.

В комментариях родители школьников поделились своим опытом. Некоторые из них отмечали, что большинство заданий дети выполняют в классе, а дома нужно что-то повторить или дописать. А преподаватели объясняли, что не нужно заставлять школьников выполнять все упражнения, ведь даже взрослые не могут запомнить такое количество слов за один раз.

Украинцы жалуются на программу НУШ. Источник: Скриншот

"Литература, природа, история – это уроки, которые бывают не каждый день. И обычно много домашнего только так выглядит в дневнике. А на самом деле нужно немного дописать одно упражнение, потому что в классе не дописали, одно упражнение на 5 минут, а учить слова каждый день по английскому – это база. Без этого вы никак не выучите язык".

"Это много! Могу прокомментировать насчет английского языка как специалист. Мы не задаем 30 слов не только детям, но и взрослым, потому что наш мозг не способен запомнить столько новых слов за один раз. Методические рекомендации – 5-7. И новые слова дают в контексте, в предложениях или коротких диалогах. Я попрошу вас не заставлять ребенка это зубрить. Потому что единственный результат, которого вы добьетесь, – это то, что ребенок возненавидит английский на всю жизнь".

Родители школьников жалуются... Источник: Скриншот Развернуть

Тогда как другие указывали, что школьная программа не рассчитана на знания, а дети испытывают слишком большую нагрузку во время учебы.

"Сколько бы ни задавали и ни учили, программа не рассчитана на знания! Есть много причин так считать".

Украинские родители пожалова... Источник: Скриншот Развернуть

"А где творческое задание по истории? Каждый урок домашнее задание было с этими заданиями – история и природа. Зарубежная литература туда же. Чего только не было".

Для чего школьникам домашние задания. Источник: Скриншот

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