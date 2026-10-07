"Дети и родители не ценят": в сети предложили отменить бесплатное питание в школах
Какие жалобы были на школьно...
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Мама украинского школьника, Юлия, обратилась к родителям по поводу бесплатного питания. Она отметила, что в учебных заведениях часто звучат жалобы на то, что дети не получают полноценных горячих обедов.
Об этом Юлия рассказала в своем посте в TikTok. По её словам, если родителям не нравятся условия, они могут зайти в буфеты и посмотреть, чем именно питаются их дети.
"Не нравятся вам бесплатные обеды? Возьмите что-нибудь из дома, сходите в буфет. Если вы хотите прокомментировать качество школьных завтраков, вы, конечно же, имеете на это право, но делайте это как-то тактичнее. Зачем там ковыряться в еде, издеваться над ней? И это в то время, когда у нас в стране война", – сказала Юлия.
В Украине предложили отменит...
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"Дети капризные".
Украинцы поспорили из-за питания школьников.
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"Можно написать отказ от льготного питания и всё. Деньги не будут выделяться лично на этого ребёнка, а еда не будет выбрасываться зря".
Зачем украинским школьникам...
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"Рекомендуют отказаться от питания в школе. Почему бы не изменить меню и не готовить то, что едят дети?"
Ранее OBOZ.UA сообщал, что педагог ответила на претензии родителей относительно питания в укрытии во время тревоги.
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