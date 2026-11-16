Дети ходят в школу по 5 км из-за спора общин: кто должен платить за школьный автобус и что говорит закон

Копытковский лицей Здолбуновского городского совета в Ривненской области оказался в центре спора двух общин. Организованный подвоз школьников из близлежащих населенных пунктов в учебное заведение осуществлялся более десяти лет. Однако после образования отдельных территориальных общин школа оказалась на территории Здолбуновской, а часть учеников живет в соседних – Здовбицкой и Острожской.

В связи с этим возникла проблема с подвозом детей, и им приходится ежедневно преодолевать от 2 до 5 км. Об этом рассказала представительница родительского сообщества лицея Ирина Нестерчук в интервью медиа НУШ. По ее словам, руководители двух общин отказываются платить Здолбуновскому горсовету за подвоз школьников, поскольку на территории этих ОТГ есть собственные школы, куда и должны ходить дети.

С 1 октября 2026 года подвоз был остановлен из-за отсутствия заключенных соглашений о межбюджетном трансферте между общинами. Под угрозой оказался подвоз 27 школьников 1–9 классов: 17 детей из села Ивачков (Здовбицкая ТГ) и 10 детей с хутора Ивачков / села Украинка (Острожская ТГ).

На Ривненщине родители школь... Источник: НУШ / Ирина Нестерчук Развернуть

Нестерчук отмечает, что родители категорически против принудительного перевода учеников в другие учреждения, поскольку Копытковский лицей для них не только удобнее с точки зрения логистики, но и родной, ведь здесь учатся целыми поколениями.

"Когда у кого-то из родителей есть возможность, мы объединяемся и отвозим нескольких детей на одной машине. Но ведь все родители работают. Если идти пешком напрямик через поле, где нет обустроенной дороги и постоянно грязь, – это 2 километра. А если идти в обход – это больше 5 километров. Родители не понимают, как дети будут преодолевать этот путь зимой, в дождь и снег, и стоят ли формальная граница в один километр и связанные с ней риски для здоровья девочек и мальчиков того", – рассказала представитель родительского сообщества.

После обращений местные власти временно взяли на себя обязательства по возобновлению подвоза школьников до 1 января 2027 года. Однако это решение лишь временная отсрочка.

"Городской голова Здолбунова взял на себя обязательство возить детей до конца года и обязал громады погасить задолженность и заключить соглашения на будущее. Но если соседние ОТГ не выделят средства, с 1 января подвоза снова не будет. В Здовбицкой громаде нам говорили ждать сессию, но вопрос даже не вынесли на голосование, снова мотивируя это тем, что "есть своя школа", – добавила Нестерчук.

Школьники на Ривненщине прео... Источник: НУШ / Ирина Нестерчук Развернуть

Что говорит закон

Родительское сообщество направило коллективное обращение к председателю Ривненской областной военной администрации Александру Ковалю и указало на три ключевых аспекта. В частности, обратило внимание на возможность законодательного урегулирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более половины учителей в украинских школах работают без соответствующей специальности.