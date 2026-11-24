Дети должны учиться, не отвлекаясь на соцсети. Еще одна страна ЕС запретит смартфоны в школах

Министерство образования Дании введет общенациональный запрет на мобильные телефоны и другие гаджеты с интернетом в школах с 2027-28 учебного года. Требование будет распространяться на учеников с начальных до старших классов.

Министр образования Магнус Хойнике заявил, что эта инициатива направлена на уменьшение отвлекающих факторов и помощь ученикам в сосредоточении на учебе, сообщает Minute Mirror. По его словам, дети должны ходить в школу, не отвлекаясь на соцсети или игры в гаджетах.

В школах Дании хотят запретить телефоны. Источник: Pexels

"Дети должны иметь возможность ходить в школу, не отвлекаясь постоянно на такие вещи, как социальные сети, онлайн-покупки и игры", – сказал Хойнике.

Также введут интернет-фильтры для блокировки веб-сайтов, не имеющих образовательного или педагогического значения, включая социальные сети, игровые и торговые платформы, во время уроков и перемен.

В то же время учебные заведения будут самостоятельно решать, какие веб-сайты ограничивать и какие технические системы использовать. Этот запрет заменит предыдущее соглашение, введенное в 2025 году, согласно которому школы должны были ввести местную политику в отношении мобильных телефонов, распространяющуюся на младших учеников и внешкольные программы.

Телефоны отвлекают детей от учебы. Источник: Pexels

В то же время изменения предусматривают исключения для учеников, которым персональные устройства нужны по состоянию здоровья или для поддержки людей с особыми образовательными потребностями. Компьютеры и планшеты, используемые для запланированных образовательных мероприятий, также будут освобождены от этого.

Такие страны, как Нидерланды, Южная Корея и Италия, ввели ограничения на использование смартфонов в школах, ссылаясь на опасения по поводу их влияния на концентрацию и поведение учеников. В то же время Польша и Чехия предложили аналогичные меры.

Напомним, Польша планирует ввести минимальный возраст, разрешенный для пользования соцсетями, и внедрить методы проверки пользователей, более надежные, чем те, что уже действуют в Австралии. Документ предусматривает, что доступ к соцсетям будут иметь только лица, достигшие 15 лет. Также в нем говорится о внедрении действенных способов проверки возраста. Всего их, по задумке, должно быть три: с помощью Европейского цифрового кошелька идентификации, приложения mObywatel или инструмента, который предложит сама платформа.

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