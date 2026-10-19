Детям нельзя сидеть в классах и коридорах даже во время ливня: как проходят перемены в школах Канады. Видео

В школах Канады дети во время перемен должны находиться на школьном дворе или в многофункциональном помещении (MPR), которое служит альтернативой улице даже в плохую погоду. Однако физически все ученики там не помещаются, поэтому часть школьников все равно проводит перемену на улице, при этом находиться в классах или коридорах нельзя.

Об этом в посте в Threads рассказал украинец Антон, который сейчас работает помощником учителя в канадской школе. По его словам, у детей есть определенное расписание, которого они придерживаются в течение дня, а кроме занятий у них есть переменки, переход между классами, обед и время на перекус.

Школы делятся на начальные, средние и старшие. В зависимости от провинции и округа деление на классы может отличаться.

В младшей школе дети из разных лет обучения могут учиться в одном классе. Например, первоклассники вместе со второклассниками, второклассники с третьеклассниками и так далее, отмечает Антон.

Украинец рассказал, как прох... Источник: Скриншот из Threads Развернуть

"Как мне объясняли, одна из причин – недостаточное количество детей, чтобы сформировать отдельный класс для каждого года обучения. Но есть и другая сторона: так старшие и младшие дети учатся взаимодействовать друг с другом. И с этой точки зрения я вижу определенный смысл", – рассказывает педагог.

По его словам, возрастные границы становятся менее жесткими, дети учатся сосуществовать и помогать друг другу. У старших задания немного сложнее и работы больше, но все учатся параллельно.

Он также отмечает, что в школе нет медсестры в том смысле, в каком ее понимают украинцы. Есть медицинский кабинет, где ученику могут оказать первую помощь. Кроме того, в заведении нет и учительской, тогда как "Staff room" – это скорее кухня или столовая, где учителя собираются преимущественно во время перемены, которая совпадает с обеденным перерывом детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что журналистка, которая с сыном уехала в Канаду, поделилась впечатлениями о местных школах.