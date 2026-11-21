Детям нужны книги, письмо от руки и возможность ошибаться: родители в Малайзии обеспокоены тотальной цифровизацией школ

Чрезмерное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в школах может навредить обучению детей, если вытеснит бумажные книги, письмо от руки, живые дискуссии и самостоятельное мышление. Об этом заявила малайзийская группа родителей Parent Action Group for Education Malaysia (PAGE).

Как пишет издание The Edge Malaysia, эта группа выступает за качественное образование и преподавание естественных наук и математики на английском языке. В PAGE считают, что внедрять искусственный интеллект в образование нужно осторожно, учитывая реальные результаты обучения, безопасность детей и равный доступ к технологиям. Ученики должны осваивать новые инструменты, но не утрачивать способности самостоятельно анализировать информацию, решать проблемы и принимать решения.

Малайзийские родители обращают внимание на опыт стран, которые раньше активно цифровизировали образование, а теперь пересматривают этот подход и возвращают в классы традиционные учебные материалы. Например, Швеция за два года потратила более 2,1 млрд крон (примерно 4,26 млрд грн) на печатные учебники и пособия для учителей. Каролинский институт, один из ведущих медицинских университетов страны, заявил, что цифровые инструменты не способствуют обучению, а могут ухудшать его. В Швеции также ввели общенациональный запрет на мобильные телефоны в школах, который действует даже во время перемен.

Многие страны, которые были... Источник: Pexels Развернуть

Дания в течение десяти лет планирует выделить 540 млн датских крон (почти 3,6 млрд грн) на печатные учебники. Там также решили сделать школы и кружки вне школы свободными от смартфонов. Финляндия ограничила использование телефонов во время уроков, а Италия и Франция запретили их в классах вплоть до старших классов средней школы.

Испанский Мадрид ограничивает время перед экранами для учеников начальной школы двумя часами в неделю, а также запрещает домашние задания, для выполнения которых нужны гаджеты. Это должно помочь детям лучше сосредоточиться и уменьшить цифровую усталость. В Норвегии, где телефоны запрещены в большинстве школ, также сократили экранное время для учеников младших классов.

Механически заменять цифровое обучение письмом от руки и бумажными материалами эти страны не собираются. Речь идет о поиске баланса между современными технологиями и традиционными методами образования. Ведь само наличие гаджетов в классе не гарантирует лучших знаний.

Малайзия, напротив, готовится масштабно внедрять ИИ в систему образования. Уже в следующем году новую учебную программу запустят для первоклассников и учеников первого класса средней школы, предусмотрев широкое использование искусственного интеллекта. Однако родители из организации PAGE не уверены, как далеко зайдет эта цифровизация.

В PAGE подчеркивают, что детям нужны не только цифровые инструменты, но и обычные книги, практика письма от руки и возможность сосредоточиться на учебе без постоянных уведомлений. Важно, чтобы ученики активно работали на уроках: задавали вопросы, ошибались, обсуждали разные взгляды, аргументировали свою позицию, делали выводы и учились действовать самостоятельно.

Малайзийских родителей беспо... Источник: Pexels Развернуть

Искусственный интеллект не должен заменять сам процесс обучения. Дети должны уметь им пользоваться, но при этом развивать собственное мышление, а не полагаться на технологии в каждой ситуации, уверены члены организации.

На это указывает и опыт Гарвардского университета, где профессора все чаще ограничивают использование ноутбуков на занятиях, возвращаясь к обучению без экранов. В сентябре 2026 года студенческое издание The Harvard Crimson проанализировало учебные программы и обнаружило, что количество курсов, на которых запрещены ноутбуки или все личные электронные устройства, выросло более чем вдвое.

В PAGE задаются вопросом: действительно ли школы учат детей мыслить самостоятельно или постепенно приучают перекладывать эту работу на технологии? Если даже университетские преподаватели ограничивают использование ноутбуков из-за проблем с концентрацией и усвоением материала, стоит ли так активно внедрять экраны в обучение детей, навыки самостоятельного мышления которых еще формируются?

В PAGE считают, что технологический прогресс сам по себе не гарантирует положительных результатов, если его внедряют без должного понимания последствий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинской учительнице, которая раскритиковала коллег, не желающих использовать ИИ в работе.