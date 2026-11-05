"Детям нужно 2 минуты, чтобы принять меня, бабушкам и дедушкам – 2 дня": как выглядит самый татуированный учитель в мире. Фото

Дискуссии о том, как должен выглядеть учитель, – одни из самых ожесточенных. Кто-то считает, что учителя должны одеваться только в деловом стиле, кому-то кажется неприличным, когда педагог выкладывает фото с отдыха в купальнике, – тем временем француз Сильвен Элен каждый день приходит на уроки к детям в начальную школу, полностью покрытый татуировками.

Как пишет Mirror, недавно он стал гостем одного из британских телешоу и рассказал о своем необычном пути. 40-летний Элен уже почти два десятилетия работает в школах Великобритании и родной Франции. Увлекаться татуировками он начал в 2012 году, когда ему было 27 лет. С тех пор он успел получить звание самого татуированного учителя в мире.

Сильвен рассказал, что работал в Великобритании, когда увидел человека с полностью покрытой татуировками рукой. Это открыло ему новый мир и вдохновило сделать собственный рисунок на руке. Со временем он все больше увлекся этим занятием. По словам мужчины, он с самого начала знал, что хочет покрыть татуировками все тело. Рассказывая о том, как его внешность влияет на работу, Сильвен признался, что в начале учебного года чувствует особое давление.

Француз Сильвен Элен считает... Источник: Instagram / @freakyhoody Развернуть

"Если я делаю что-то хорошо, люди думают: "Ну конечно, он лучший, мы и так это знали". Но если я допускаю даже небольшую ошибку, они считают меня ужасным из-за моей внешности", – объяснил учитель.

Ведущие также поинтересовались, как на его татуировки реагируют ученики и их семьи. Сильвен вспомнил, что раньше описывал этот процесс так: "Детям нужно две минуты, чтобы принять меня, родителям – два часа, а бабушкам и дедушкам – два дня. Просто нужно немного времени".

При этом педагог подчеркнул, что во время уроков не обсуждает свою внешность. "Я вообще не говорю о татуировках или своей внешности в классе. Мы просто работаем: достаем тетради, записываем дату – и все. Я очень серьезно отношусь к работе. Но если у детей возникают вопросы, они могут задать их, например, на перемене", – рассказал он.

В свободное от работы в школ... Источник: Instagram / @freakyhoody Развернуть

Сильвен рассказал, что ради татуировок удалил соски и пупок – это облегчило процесс нанесения татуировок и освободило место для новых рисунков. Кроме того, он решился нанести краску на белки глаз. У него также есть татуировки на языке и под ногтями на руках и ногах. И останавливаться на достигнутом учитель не планирует. Вскоре он намерен снова пройтись иглой по рисункам на большей части тела, чтобы обновить уже имеющиеся изображения.

Впрочем, на вопрос, не стал ли он зависимым от татуировок, мужчина ответил, что на самом деле совсем не любит сам процесс и не ждет с нетерпением следующего сеанса. "Я ненавижу боль. Ненавижу, когда мне делают татуировки", – признался он.

При этом Сильвену нравится наблюдать за собственными переменами. "Мне нравится меняться, видеть, как я меняюсь. Это мучительно, мне действительно очень больно, и я считаю дни до следующего сеанса. Мне страшно, я не хочу туда идти. Но после завершения сеанса я чувствую гордость и ощущаю себя непобедимым", – объяснил учитель.

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