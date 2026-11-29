Девочка спокойно сидит в ресторане: интернет всколыхнула жаркая дискуссия из-за воспитания детей "без iPad"

В сети родители поспорили из-за воспитания детей без планшетов. Одни поддержали такой подход и призвали чаще использовать игрушки и книги, другие подчеркнули, что отказ от экранов подходит не всем семьям.

Поводом для обсуждения стала публикация одного из пользователей в соцсети X. Автор рассказал, что с раннего возраста старается не приучать дочь к длительному использованию гаджетов. По его словам, результатом таких усилий стало спокойное поведение его ребенка в заведениях.

Пост вызвал бурное обсуждение в сети. Источник: Скриншот

К посту он добавил фотографию ребенка за столиком: вместо планшета в руках у нее цветные карандаши.

Как отреагировали пользователи

Этот пример разделил пользователей на два лагеря: одни поддержали воспитание без гаджетов, другие усомнились, что такой подход можно применять в каждой семье. Часть родителей считает, что занять ребенка можно игрушками и книгами. В то же время другие обратили внимание на влияние окружения и давление сверстников, из-за которых использование гаджетов может казаться родителям более практичным решением.

Один из пользователей предположил, что спокойное поведение девочки в ресторане может быть особенностью ее темперамента. Он отметил, что его малыш не может так же спокойно сидеть за столом.

"Мой 25-месячный ребенок не очень хорошо сидит в ресторанах. Он тоже без iPad. Тут явно дело в темпераменте", – говорится в комментарии.

Пост вызвал дискуссию в сети. Источник: Скриншот

"На самом деле нетрудно воспитывать ребенка без iPad, просто некоторые из вас на самом деле не хотят быть родителями. Вашему ребенку не нужно привязываться к планшету на целый день, но в определенных случаях нормально просто дать ребенку гаджет", – написал один из комментаторов.

Пост вызвал дискуссию в сети. Источник: Скриншот

"Воспитывать детей без iPad очень просто. Просто не давайте им планшет", – заметил другой пользователь.

Пост вызвал дискуссию в сети. Источник: Скриншот

Что рекомендуют специалисты

Специалисты Американской академии детской и подростковой психиатрии советуют ограничивать экранное время детям младше 18 месяцев и оставлять только видеозвонки. Для детей в возрасте от 18 до 24 месяцев, по словам специалистов, можно использовать гаджеты под присмотром взрослых. Родителям и опекунам также советуют не использовать гаджеты как способ успокоить ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, поколение современных детей, которых еще называют поколением "Альфа" (примерно 2010-2024 год рождения) часто сбивает с толку родителей и учителей. Эти дети растут с гаджетами в руках, поэтому их внимание и привычки усвоения информации отличаются. Тем временем одна педагог заметила у некоторых из этих школьников высокий уровень эмоционального интеллекта.