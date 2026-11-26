Действуйте нестандартно: как переложить спичку, чтобы получился квадрат

Мы любим головоломки с фигурами из спичек за то, что они заставляют нас мыслить нестандартно. Но эта превзойдет все, которые вы когда-либо пробовали разгадывать. Смотрите изображение ниже.

Перед вами простой крест, выложенный из четырех спичек. OBOZ.UA предлагает вам переложить только одну из них, чтобы получился квадрат. Но, обдумывая головоломку, помните, что вам нужно мыслить совершенно нестандартно, чтобы найти правильный ответ.

Передвинув только одну спичк... Источник: samoosvita.in.ua Развернуть

На первый взгляд кажется невозможным, переместив лишь одну спичку, сделать из креста квадрат. Хотя для обеих фигур нужно ровно по четыре палочки. Для этого понадобятся два хода.

Но вспомните, что эта задача требует от вас максимально нестандартного мышления. Поэтому попробуйте взглянуть на головоломку под совершенно неожиданным углом. Подсказка: вспомните, что в принципе может называться словом "квадрат".

Итак, чтобы дать правильный ответ на это задание, вам нужно взять правую горизонтальную спичку и переместить ее в левую сторону, установив вертикально в верхней части фигуры. Получится цифра 4. Но при чем здесь квадрат? Дело в том, что это квадрат числа 2. То есть в этой задаче речь шла о квадрате не в геометрическом, а в математическом смысле.

Число 4 является квадратом ч... Источник: samoosvita.in.ua Развернуть

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было из 12 спичек составить 6 одинаковых треугольников.