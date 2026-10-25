"К чему готовят наших детей?" Стихотворение о смерти в учебнике для 8 класса возмутило украинцев

Стихотворение в школьном учебнике по зарубежной литературе для 8 класса вызвало обсуждение в сети. Речь идет о поэзии древнегреческого поэта Тиртея "Хорошо умирать тому..."

Дискуссию, в частности, вызвали цитаты о том, что хорошо умирать на поле боя, а также утверждение, что бежать на чужбину позорно. Пользовательница опубликовала пост в соцсети Threads, где выразила возмущение содержанием стихотворения и тем, что оно есть в школьной программе для 8 класса.

Что известно

Речь идет о стихотворении, опубликованном в учебнике зарубежной литературы под редакцией Ольги Николенко. Авторку поста возмутила цитата из стихотворения о том, что умирать "хорошо", к тому же умирать во время защиты страны. Кроме того, недовольство вызвало утверждение о том, что бежать с семьей на чужбину – явление постыдное, вызывающее стыд и осуждение. По ее мнению, доносить до школьников тезисы о том, какая смерть "хорошая", а также о том, что бежать в другую страну постыдно, – неправильно.

"Хорошо умирать" – теперь официальная программа 8 класса. Откройте учебник зарубежной литературы Николенко. Там стихотворение, где смерть в первых рядах – это хорошо. А бежать с семьей – это стыд, нищета и ненависть со стороны всех. Детям, которым еще и 15 нет, уже объясняют, какая смерть "правильная". Кто это утвердил? И зачем? – возмущается женщина.

Пост вызвал бурное обсуждение в сети, мнения пользователей разделились. Кто-то поддержал авторку и считает, что такая поэзия в школьной программе во время войны неактуальна, поскольку цитаты из стихотворения могут стать триггером для тех детей, у кого кто-то погиб на войне или кто был вынужден уехать из страны.

"К сожалению, культ войны, смерти... А нам нужен культ мира, жизни, здоровья и процветания нации!", "Тоже была в шоке", "А потом спрашивают, почему детей не вывозят с линии фронта... А дети такие вот стихи учат в школах", – пишут в комментариях.

Тем временем большинство пользователей не согласны с авторкой поста и объясняют, что это стихотворение написал древнегреческий поэт Тиртей и в нем речь идет о войне Спарты с Мессенией. Этот стих дети изучают в рамках знакомства с античной литературой, и он был в школьной программе много лет, еще до полномасштабной войны.

"Это поэзия Тиртея, идиоты, посвященная античной войне греков с персами", "С чего вы взяли, что этот стих – призыв для детей, а не знакомство с древнегреческой поэзией и культурой в целом?", "Я учила этот стих в школе еще 15 лет назад на зарубежной литературе. Не ищите предательство там, где его нет", – пишут в комментариях.

Пользовательница Sonatoterapia в своем посте объяснила, что стихотворение "Хорошо умирать тому..." написано древнегреческим поэтом Тиртеем более 2600 лет назад, и эту поэзию изучали в рамках школьной программы еще до полномасштабной войны. Поэтому это стихотворение является частью изучения античной литературы, а не навязыванием тезисов о подготовке к войне.

"Это часть изучения античной литературы, а не новая программа подготовки детей к войне", – говорится в посте.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в украинских соцсетях разгорелось обсуждение стихотворения "Родина" Анатолия Костецкого, которое напечатали в учебнике для учеников начальной школы. В издании 2019 года это произведение, написанное еще во времена СССР, опубликовано без последних двух строк. Несмотря на это, в стихотворении упоминается, что "Родина – это труд и праздник", что отсылает к советским нарративам.