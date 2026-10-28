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В какие университеты стоит поступать: вузы с самым низким уровнем риска в 2026 году

Ольга Выпирайленко

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44 украинских учреждения высшего образования (15% от всех) получили незначительную степень риска, набрав до 20 баллов по критериям Государственной службы качества образования Украины (ГСКО). В прошлом году таких вузов насчитывалось 62. Чем меньше баллов у вуза, тем лучше его результаты в рейтинге.

Соответствующие данные обнародовала ГСКО на официальном сайте. При оценивании учитывается количество студентов и преподавателей, аккредитация образовательных программ, открытость информации о деятельности университета и результаты предыдущих проверок.

Какие вузы имеют незначительную степень риска в 2026 году

  • Государственный университет экономики и технологий
  • Житомирский медицинский институт
  • Государственный университет "Житомирская политехника"
  • Закарпатская академия искусств
  • Бердянский государственный педагогический университет
  • Университет Короля Даниила
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный университет "Острожская академия"
  • Черкасская медицинская академия
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Частное высшее учебное заведение "Институт экологии экономики и права"
  • Киевская православная богословская академия
  • Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
  • Национальная академия Службы безопасности Украины

В то же время почти полсотни украинских вузов оказались в зоне повышенного риска в 2026/2027 учебном году. С прошлого года количество вузов с высокой степенью риска выросло с 20 до 45 и теперь составляет 15,4% от общего количества.

В этом году распределение по степени риска получилось таким:

  • 45 заведений (15,4%) имеют высокую степень риска;
  • 203 (69,5%) – среднюю;
  • 44 (15,1%) – незначительную.

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