"Хорошо напишешь контрольную – получишь конфетку". Нутрициолог – о "пище для мозга", идеальном завтраке и сырой моркови, которая наделала шума по всей Украине
Специалист по питанию расска...
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После введения бесплатного питания для всех школьников Украины родители все чаще жалуются на качество обедов. Среди наиболее распространенных претензий – холодные блюда, однообразное меню, еда, которая не нравится детям, и слишком маленькие порции. Иногда школьники вообще отказываются есть – из-за специфического вида блюд или отсутствия в меню привычных продуктов.
По результатам опроса, более трети родителей хотели бы, чтобы школьное меню было более разнообразным и вкусным. Но каким на самом деле должен быть рацион ребенка, чтобы обеспечивать его энергией в течение учебного дня? Влияет ли питание на концентрацию внимания и успеваемость на уроках? И что положить в ланч-бокс, чтобы ребенок съел обед, а не принес его домой нетронутым?
Об этом OBOZ.UA поговорил с нутрициологом, фитнес- и кроссфит-тренером, действующей спортсменкой Майей Боровик. В беседе также выяснили, на что родителям стоит обращать внимание, когда речь идет о питании школьников, и как сделать его не только полезным, но и вкусным для детей. Об этом и другом – в первой части интервью.
Майя Боровик рассказала, как...
Источник: Личный архив Майи Боровик
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– Майя, каким должен быть оптимальный завтрак школьника? Назовите несколько простых вариантов для родителей: чтобы и полезно, и не отнимало много времени на приготовление.
– Я считаю, что оптимальный завтрак для школьника – это, прежде всего, сбалансированный завтрак, который дает энергию на первую половину дня. То есть желательно, чтобы в нем были белки, сложные углеводы, жиры и клетчатка. Например, это может быть омлет или просто (вареные. – Ред.) яйца, цельнозерновой хлеб и овощи. Очень быстрый вариант – овсянка или другая крупа с молоком или йогуртом, ягодами или фруктами и орехами. Еще один вариант – творог с фруктами, ягодами и небольшим количеством орехов или семечек. Если ребенок любит бутерброды, это тоже совершенно нормальный вариант. Можно взять цельнозерновой хлеб, добавить творог, яйцо, запеченное мясо или другой источник белка, а рядом положить овощи или фрукт.
Завтрак школьника не должен выглядеть как картинка из Instagram. Гораздо важнее, чтобы ребенок регулярно ел по утрам, получал достаточно питательных веществ и чтобы этот завтрак ему нравился. Без запретов и принуждения гораздо легче сформировать нормальное отношение к еде.
– Что положить ребенку в ланч-бокс, чтобы он не принес его домой нетронутым? Какие продукты можно безопасно давать с собой, если еда будет храниться в рюкзаке 3–4 часа?
– Я бы начала с того, что ланч-бокс не должен быть "правильным" и "суперполезным" только с точки зрения родителей. Если ребенок не любит продукт, который туда положили, он, скорее всего, его и не съест. Поэтому лучше ориентироваться на привычные для ребенка продукты и постепенно добавлять к ним что-то новое. Это может быть сэндвич (о котором шла речь выше. – Ред.) из цельнозернового хлеба с сыром, запеченным мясом или яйцом, плюс фрукт или ягоды; домашняя выпечка, творожники, блины с начинкой, лаваш с курицей и овощами.
Что положить в ланч-бокс школьникам.
Источник: freepik.com
А вот с безопасностью я бы была осторожной. Если еда будет 3–4 часа просто лежать в теплом рюкзаке без холодильника, я бы не советовала брать скоропортящиеся продукты: мясные и рыбные продукты, яйца, молочные продукты, мягкие сыры, готовые салаты с майонезом и т. п. Для таких продуктов используйте термосумку или ланч-бокс с охлаждающими элементами.
Если нет холодильника, лучше выбирать продукты, которые нормально переносят несколько часов без охлаждения: цельнозерновой хлеб, сухие хлопья или домашнюю выпечку, целые фрукты, некоторые овощи, орехи и семечки, если они разрешены ребенку.
И еще один важный момент – не делайте ланч-бокс максимально большим и "суперполезным". Лучше небольшое количество знакомой еды, которую ребенок действительно съест, чем полная коробка идеальных продуктов, которая каждый день возвращается домой нетронутой.
– Сколько приемов пищи должно быть у ребенка в день и допустимы ли перекусы?
– Универсального количества приемов пищи, которое подходило бы абсолютно всем детям, нет. Это зависит от возраста, активности, режима дня, учебы, тренировок и даже от того, насколько большие порции ребенок съедает во время основных приемов пищи. В большинстве случаев это завтрак, обед и ужин, а при необходимости – один-два перекуса. Перекусы вполне допустимы, и для ребенка это нормальная часть рациона, особенно если между основными приемами пищи большой перерыв или ребенок ведет активный образ жизни. При этом я бы не советовала превращать перекусы в постоянное "подъедание" в течение всего дня. Лучше, чтобы ребенок понимал ощущения голода и сытости и ел тогда, когда действительно голоден.
И самое главное – я бы не заставляла ребенка есть только потому, что "уже пора". Наша задача как родителей – обеспечить доступ к разнообразной пище и сформировать режим, а не заставлять ребенка доедать каждую порцию.
Готовые конвертики.
Источник: Сгенерировано с помощью ИИ
– Нормально ли давать ребенку в школу бутерброды, печенье, йогурты? Если да, то что должно входить в их состав?
– Я вообще не вижу проблемы в том, чтобы ребенок брал в школу бутерброд, печенье или йогурт. Важно не делить еду на "хорошую" и "плохую", а обращать внимание на качество продукта и на то, как он вписывается в общий рацион.
Йогурт я бы выбирала натуральный или с минимальным количеством добавленного сахара. Но если ребенок любит фруктовый йогурт, это тоже не означает, что его нужно полностью запрещать.
Что касается печенья. Для регулярного перекуса лучше выбирать вариант с более простым составом: без большого количества сахара, сиропов и трансжиров. Но иногда обычное печенье, которое любит ребенок, также вполне может быть частью рациона. То есть я бы советовала родителям обращать внимание именно на состав и пищевую ценность продукта.
– Каково ваше отношение к сахару в рационе детей? Сейчас очень популярны орехово-фруктовые батончики. Насколько они полезны для детей? Влияют ли сладости на концентрацию внимания во время уроков?
– К сахару в рационе детей я отношусь без крайностей. Я не считаю, что ребенка нужно полностью лишать сладкого, потому что это часто, наоборот, вызывает еще больший интерес к запрещенному продукту. Но, конечно, важно контролировать количество именно добавленного сахара в рационе.
Что касается орехово-фруктовых батончиков – здесь я бы тоже не ориентировалась только на название. То, что батончик сделан из фиников, сухофруктов и орехов, не делает его автоматически более полезным, чем любой другой сладкий продукт. Сухофрукты содержат природный сахар, а некоторые батончики дополнительно содержат сиропы или сахар. Поэтому стоит обратить внимание на состав и пищевую ценность. Хороший вариант может стать перекусом, но я бы не делала батончики обязательной частью детского рациона.
Майя Боровик рассказала, как...
Источник: Личный архив Майи Боровик
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Что касается концентрации – здесь тоже не стоит пугать родителей тем, что одна конфетка сразу "выключит" у ребенка мозг. Я за баланс: ребенок может есть сладости, но они не должны вытеснять из рациона нормальную пищу – крупы, овощи, фрукты, белковые и молочные продукты. Очень важно не превращать сладкое в "запретный плод". Ребенок должен знать, что сладости – это просто еда, которую мы употребляем в умеренных количествах, а не что-то страшное или "плохое".
– Какие лакомства можно давать, кроме фруктов и сухофруктов?
– Это может быть черный или молочный шоколад, домашняя выпечка, сырники, запеканка, блины, овсяное печенье, мороженое, зефир, пастила. И даже обычная конфета или печенье время от времени – тоже совершенно нормально. Я бы больше обращала внимание на частоту и количество, а не на то, чтобы найти какую-то одну "идеально полезную" вкусняшку.
И еще я бы не советовала родителям использовать сладости в качестве награды за хорошее поведение или успехи в учебе. Когда мы говорим: "Получишь конфетку, если хорошо напишешь контрольную", мы невольно делаем сладкое чем-то особенно ценным. Лучше, чтобы это была просто еда, которую ребенок иногда ест с удовольствием.
Каким должен быть правильный...
Источник: Личный архив Майи Боровик
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– Какие продукты вы бы точно не советовали регулярно класть в школьный рюкзак?
– Я бы точно не советовала регулярно делать основой школьного перекуса сладости, чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки, энергетики и другие продукты с большим количеством сахара, соли и насыщенных жиров. Также нужно очень внимательно относиться к продуктам, которые быстро портятся.
А вообще я бы смотрела не на один конкретный продукт, а на то, что ребенок ест в течение всего дня. Если в ланч-боксе сегодня есть печенье или шоколад, это совершенно не проблема, если в целом питание разнообразное и сбалансированное.
Поэтому главный совет родителям – не пытаться сделать школьный рюкзак стерильным от "вредной еды", а научить ребенка нормальному отношению к еде и постепенно формировать привычку выбирать разные продукты.
Иллюстративное изображение....
Источник: Facebook Евгений Поляков
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– Насколько питание ребенка влияет на его способность концентрироваться, запоминать информацию и учиться?
– Мозг нуждается в энергии и питательных веществах для нормальной работы, поэтому когда ребенок регулярно пропускает приемы пищи или его рацион очень однообразен, это может сказываться на самочувствии, внимании и работоспособности. Для концентрации важен общий рацион. Ребенок должен получать достаточно белка, сложных углеводов, полезных жиров, овощей и фруктов, а также необходимых витаминов и минералов. Например, если ребенок утром ничего не ест, а потом на перемене съедает только сладкое, это не лучший вариант для длительного чувства сытости и стабильного уровня энергии. Гораздо лучше, когда есть нормальный завтрак, а при необходимости – полноценный перекус в школе.
Но я бы не возлагала всю ответственность за учебу на питание. На концентрацию и память очень сильно влияют сон, физическая активность, стресс и общий режим дня. Поэтому питание – это одна из важных составляющих, но не единственная.
Школьное питание в Киеве.
Источник: Пост в социальной сети Threads fedorchenko.ph
– Существуют ли продукты, которые действительно могут помочь мозгу работать эффективнее, или "пища для мозга" – это маркетинговый миф?
– Я бы сказала, что "пища для мозга" – это отчасти маркетинговое понятие. Нет такого единственного продукта, съев который, ребенок вдруг начнет лучше запоминать информацию или быстрее решать задачи. Мозгу, как и всему организму, нужны энергия и питательные вещества. Поэтому я бы говорила не об одном суперфуде, а о разнообразном рационе.
Например, полезно регулярно включать в рацион рыбу, яйца, молочные и кисломолочные продукты, орехи и семена, цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и ягоды. Рыба является источником омега-3 жирных кислот, яйца и молочные продукты дают белок и ряд важных питательных веществ, а овощи, фрукты и ягоды – клетчатку и различные биологически активные вещества.
Поэтому я бы не покупала ребенку дорогие продукты только потому, что на упаковке написано "для мозга". Гораздо больше пользы будет от обычного разнообразного питания, достаточного сна и нормального режима дня.
Школьное питание во Львове.
Источник: Пост в социальной сети Threads fedorchenko.ph
– Может ли ребенок быть сытым, но при этом получать недостаточно питательных веществ для нормальной работы мозга?
– Абсолютно. Сытость – это не всегда показатель того, что организм получил все необходимое. Например, если ребенок в течение дня ест много булочек, печенья, сладостей, фаст-фуда и запивает это сладкими напитками, он вполне может набирать достаточно калорий и не чувствовать голода. Но при этом в рационе может не хватать белка, клетчатки, омега-3 жирных кислот, железа и других важных питательных веществ.
И здесь важно не напугать родителей: не нужно самостоятельно искать у ребенка дефицит каждого витамина или минерала. Если питание разнообразное, ребенок нормально растет и развивается, то это уже хорошая основа. А если есть подозрение на дефицит, это лучше обсуждать с педиатром и при необходимости проводить обследование, а не просто покупать ребенку витамины наугад.
Обед для школьников, пригото...
Источник: Facebook "Готуем"
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– Какие ошибки в питании чаще всего приводят к сонливости или быстрой утомляемости во время уроков?
– Чаще всего я бы обратила внимание на нерегулярное питание, пропуск завтрака или ситуацию, когда ребенок очень долго не ест, а потом пытается быстро утолить голод сладким. Также проблема может заключаться в том, что рацион очень беден белком, клетчаткой и в целом разнообразными продуктами. Например, сладкая булочка или хлопья с большим количеством сахара могут дать быстрое ощущение энергии, но не обязательно обеспечат ребенку длительное чувство сытости.
Еще одна распространенная ошибка – когда ребенок в течение дня мало пьет.
– Насколько важно школьнику завтракать перед школой, ведь многие дети часто просыпаются рано и у них плохой аппетит.
– Завтрак перед школой я считаю желательным, потому что после ночного перерыва ребенку нужна энергия для учебы и активности. Но я категорически против того, чтобы заставлять ребенка есть через силу только потому, что "нужно позавтракать".
У некоторых детей просто нет аппетита сразу после пробуждения, и это нормально. В таком случае можно немного отложить завтрак или сделать его небольшим, а основной прием пищи ребенок уже съест позже. Например, утром это может быть йогурт с фруктами, банан с ореховой пастой, бутерброд с сыром, яйцо с хлебом – что-то простое, что ребенок нормально воспринимает. Если же ребенок вообще не может есть утром, важно позаботиться о полноценном перекусе, который можно будет съесть в школе, когда появится аппетит.
И здесь я бы еще обратила внимание на режим сна. Если ребенок ложится спать очень поздно, а потом его рано будят в школу, проблема может заключаться не столько в отсутствии аппетита, сколько в том, что он просто не выспался. Поэтому для школьника важно рассматривать питание, сон и режим дня в комплексе.
Майя Боровик рассказала, как...
Источник: Личный архив Майи Боровик
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– Что хуже для ребенка утром – прийти в школу голодным или позавтракать чем-то вроде сладких хлопьев, булочки или бутерброда?
– Если выбирать буквально между тем, чтобы ребенок пришел в школу совсем голодным, и тем, чтобы он съел неидеальный завтрак, я бы скорее выбрала второй вариант.
Если у ребенка утром есть возможность поесть, лучше сделать завтрак более сбалансированным: добавить источник белка, например яйца, творог или йогурт, и источник сложных углеводов – кашу или цельнозерновой хлеб, плюс фрукт или овощи. Но если ребенок вдруг захотел булочку – не вижу в этом катастрофы. Я вообще не люблю подход, когда родителям нужно постоянно переживать, был ли каждый прием пищи "идеальным". Один завтрак не определяет здоровье ребенка.
Поэтому мой совет – не оставлять ребенка голодным из-за страха дать "неидеальную" еду. Лучше постепенно улучшать состав завтрака, но без принуждения и без чувства вины за булочку или сладкие хлопья.
Как должен выглядеть правиль...
Источник: Личный архив Майи Боровик
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– Что делать, если ребенок любит есть только макароны, картошку и наггетсы? Нужно ли заставлять его есть овощи или фрукты?
– Это довольно распространенная ситуация, особенно у детей младшего возраста. И первое, что я бы посоветовала родителям, – не заставлять ребенка есть овощи или фрукты против его воли. Когда мы давим, ругаем или заставляем доедать, еда очень быстро становится причиной конфликтов, а ребенок может еще больше отказываться от новых продуктов.
Задача родителей – продолжать предлагать разнообразную пищу, но без принуждения. Например, к привычным макаронам можно постепенно добавить другой источник белка, рядом положить небольшое количество овощей или предложить фрукт на десерт. Если ребенок отказался – ничего страшного. Через некоторое время можно предложить этот продукт снова, возможно, в другом виде. Детям часто нужно многократно увидеть и попробовать новый продукт, прежде чем они его примут.
И еще очень важно, чтобы родители сами показывали пример. Если ребенок видит, что мама и папа с удовольствием едят овощи, фрукты, рыбу, различные крупы, это гораздо эффективнее, чем фраза "ты должна это съесть, потому что это полезно".
– Действительно ли ребенку каждый день нужен жидкий обед (суп или борщ) для нормального функционирования ЖКТ, или это просто устаревший бытовой миф? Насколько безопасны для детей мясные и костные бульоны?
– Суп или борщ сами по себе не являются обязательными для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Это очень распространенный у нас бытовой миф: "Если не будешь есть жидкое, желудок не будет работать". На самом деле для организма важен не формат пищи – жидкая она или твердая, – а общее качество и разнообразие рациона.
То есть ребенок может прекрасно питаться и без ежедневного супа. Если он любит борщ или суп – без проблем, это может быть питательной частью обеда. Но заставлять есть первое блюдо только потому, что "так нужно для желудка", не вижу смысла.
Что касается мясных и костных бульонов, то они в целом могут быть частью детского рациона, если были правильно приготовлены и хранились. Сам по себе бульон не заменяет полноценный источник белка, овощи или другие продукты рациона. Для ребенка важнее то, что мы добавляем в этот суп: мясо, крупы, бобовые, овощи. А не то, насколько "наваристым" был сам бульон.
Школьное питание в Киеве.
Источник: Пост в социальной сети Threads fedorchenko.ph
– Вы наверняка слышали о скандале, разразившемся в одном из лицеев Черновцов, когда детям на обед подали творожную запеканку, хлеб, сливы и целую сырую морковку. Мнения украинцев разделились: одни утверждают, что такая подача отнюдь не способствует желанию есть, а саму морковь трудно сгрызть за несколько минут, другие (фитнес-тренеры, ортодонты) наоборот не видят в этом ничего вредного. Мол, это полезно и для ЖКТ, и влияет на прикус. Каково ваше мнение? Правда ли, что жирорастворимые витамины (в частности, бета-каротин из моркови) практически не усваиваются без термической обработки и жиров (масла, сметаны)?
– Я думаю, что здесь нужно разделить вопрос о пользе самой моркови и вопрос о том, насколько удачно ее подали ребенку. Сырая морковь – абсолютно нормальный и полезный продукт для ребенка. Она содержит клетчатку, каротиноиды, в частности бета-каротин, и другие питательные вещества. Поэтому сказать, что целая сырая морковь на тарелке – это вредно, я бы точно не смогла.
Проблема скорее в организации и подаче, ведь целая твердая морковка может быть не самым удобным вариантом для ребенка во время короткого обеденного перерыва. Ее стоило бы нарезать палочками, натереть или подать в виде салата.
Что касается бета-каротина – здесь есть доля правды. Когда морковь измельчают и готовят, разрушается часть клеточной структуры растения, и каротиноидам легче высвобождаться. Кроме того, бета-каротин является жирорастворимым каротиноидом, поэтому наличие определенного количества жира в пище способствует его усвоению. Но это вовсе не означает, что к каждой морковке обязательно нужно добавлять сметану или масло, иначе она "не усвоится". Для этого не требуется какое-то большое количество жира – достаточно того, что содержится в других продуктах этого приема пищи.
Поэтому моя позиция такова: сырую морковь детям давать можно и нужно, но я бы не делала из нее какой-то обязательный атрибут здорового питания. Если мы хотим, чтобы ребенок получил больше бета-каротина, можно чередовать сырую морковь с термически обработанной, добавлять ее в салаты, супы или другие блюда и сочетать с источником жира.
Какой должна быть сбалансиро...
Источник: Личный архив Майи Боровик
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– Когда должен быть последний прием пищи у ребенка? Какие продукты лучше всего давать?
– Я бы не устанавливала для ребенка какое-то правило вроде "после 18:00 есть нельзя". Время последнего приема пищи должно зависеть прежде всего от режима дня и времени, когда ребенок ложится спать. Если ребенок ужинает за несколько часов до сна и после этого не голоден – прекрасно. Но если перед сном он чувствует голод, не вижу смысла оставлять его голодным только потому, что уже поздно. Детский организм растет и развивается, поэтому потребность в пище вполне естественна.
На ужин я бы посоветовала обычный сбалансированный прием пищи: источник белка – рыба, мясо, птица, яйца, бобовые или кисломолочные продукты; гарнир – крупа, картофель, макароны или другой источник углеводов; и овощи. Не обязательно делать ужин каким-то особенно "легким" или исключать из него углеводы.
Если же ребенок захотел поесть непосредственно перед сном, можно предложить небольшой перекус – например, натуральный йогурт, творог, банан, фрукт или небольшой бутерброд с сыром. Здесь я бы ориентировалась на то, что ребенок любит и что не вызывает у него дискомфорт перед сном.
И еще один важный момент: я бы не использовала ужин или перекус как способ контроля веса ребенка. Для детей гораздо важнее регулярное и разнообразное питание в течение всего дня, чем то, в котором часу они съели последний кусочек еды.
Поэтому мой ответ прост: последний прием пищи может быть и вечером, и даже незадолго до сна, если ребенок голоден. Главное – чтобы питание в целом было сбалансированным, а ребенок ложился спать ни "переевшим", ни голодным.
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