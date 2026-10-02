Ребенок возвращается из детского сада и молчит? 7 признаков, при которых родителям стоит насторожиться

Жизнь ребенка в детском саду может оставаться полной загадкой для родителей. Малыш не всегда может подобрать правильные слова, чтобы рассказать, что он видел и что с ним произошло. Кроме того, дети склонны придумывать какие-то свои истории, а значит, их слова сложно назвать надежным источником информации.

Однако психологи утверждают, что на проблемы в детском саду вполне способны указать изменения в поведении ребенка. Издание Times of India назвало 7 признаков, которые сигнализируют родителям: стоит проявить дополнительную бдительность. Эти сигналы тем важнее, чем менее привычны подобные проявления для вашего сына или дочери.

Ребенок внезапно отказывается идти в детский сад

Небольшое сопротивление у дверей садика – обычное дело, особенно после выходных или праздников. Однако резкое изменение поведения – это уже сигнал. Если ребенок, который раньше относительно спокойно ходил в детский сад, начинает плакать, прятаться или постоянно просит оставить его дома, родителям стоит осторожно расспросить, что изменилось. Страх возвращаться в детский сад или школу может быть признаком того, что малыш переживает определенные трудности и ему точно нужна поддержка.

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У ребенка нарушается сон

Ночные кошмары, трудности с засыпанием или постоянные пробуждения посреди ночи – все это нередко является признаками стресса. Как и то, что ребенок становится необычно вялым и уставшим по утрам. Сами по себе изменения в сне еще ни о чем не свидетельствуют, но если такой режим становится нормой наряду с другими тревожными сигналами – на это точно стоит обратить внимание.

Детские игры начинают отражать другой сюжет

Дошкольники часто выражают свои чувства через игру еще до того, как смогут объяснить сложные эмоции словами. Если в играх вашего малыша начнут повторяться темы страха, наказания, драк или пряток, это повод глубже поинтересоваться его эмоциями. Они могут быть нормальным этапом развития или отражением самых разнообразных повседневных впечатлений. Впрочем, внезапные и длительные изменения в игровых сюжетах – это сигнал, что с ребенком стоит поговорить. Мягко и доверительно, но внимательно.

Ребенок становится необычно тихим, раздраженным или замкнутым

Обычно болтливый ребенок может внезапно перестать делиться историями о детском саду. А ласковый малыш – чаще проявлять раздражение, агрессию, испуг или нежелание общаться. Рекомендации по защите прав детей относят внезапные изменения в поведении, отчужденность, тревожность и вспышки гнева к возможным признакам того, что ребенку требуется повышенное внимание.

Появляются непонятные травмы или постоянные жалобы

Синяк или царапина у подвижного дошкольника не являются автоматическим свидетельством чего-то плохого. Дети падают во время игр, спотыкаются на ровном месте и могут даже подраться между собой. Стоит насторожиться, когда у травмы нет четкого объяснения, версия событий не соответствует характеру повреждения или подобные инциденты происходят слишком часто. Непонятные синяки и другие повреждения – еще один сигнал о том, что стоит проявить родительскую бдительность.

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Ребенок внезапно начинает избегать конкретного человека или места

Обратите внимание: если ребенок систематически пугается в присутствии конкретного воспитателя, не хочет заходить в определенный кабинет или отказывается от какого-либо занятия. Важно не делать поспешных выводов, основываясь только на такой реакции: новый сотрудник, изменение распорядка дня или сложный конфликт с другим ребенком также могут вызвать дискомфорт. Однако, если такой страх не проходит, это еще один тревожный сигнал.

Ребенок бросает краткую намеку и сразу перескакивает на другую тему

Иногда самые важные слова звучат как бы между делом: "Воспитательница на меня накричала" или "Я туда больше не пойду". Вместо того чтобы сразу засыпать ребенка вопросами, сохраняйте спокойствие и дайте ему раскрыться. Обращения вроде "Расскажи, что там произошло" дают малышу больше пространства, чтобы описать события своими словами. Американская академия педиатрии советует поступать именно так – вести простые, непринужденные разговоры, когда ребенку трудно поделиться переживаниями.

Что делать родителям, когда вы чувствуете, что что-то не так

Первая реакция имеет решающее значение. Выслушайте ребенка, не пугая его и не подсказывая готовые ответы. Избегайте допросов или навязывания своих слов. Запишите тревожные высказывания ребенка его же словами, фиксируйте изменения в поведении или травмы и поговорите с руководством детского сада об этой ситуации. Если имеется непонятная травма или беспокойство за безопасность ребенка не исчезает, педиатр поможет оценить состояние малыша и посоветует дальнейшие действия.

Важно иметь в виду, что эти признаки не являются неопровержимым доказательством жестокого обращения или насилия и могут иметь множество других причин. Если у ребенка есть необъяснимые травмы, он рассказывает о причиненном вреде или находится в потенциальной опасности, немедленно обратитесь за медицинской или профессиональной помощью.

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