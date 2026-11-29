Детство по расписанию родителей: исследователи объяснили, почему школьникам нужны свободное время и чувство скуки

Ребенок утром бежит в школу, потом забегает домой буквально на несколько минут, чтобы перекусить, и снова мчится на дополнительные занятия и кружки. Вечером его ждут домашние задания, дополнительные уроки, а возможно, еще и музыкальная школа. Когда все дела наконец завершены, уже почти пора ложиться спать.

Для многих родителей такой распорядок хорошо знаком. Они организуют день ребенка таким образом, чтобы он освоил как можно больше новых навыков, стал увереннее в себе и получил возможности, которые могут пригодиться в будущем. Поэтому школьников записывают на плавание, футбол, программирование, танцы, музыку и дополнительные занятия по разным предметам, стремясь обеспечить всестороннее развитие. Однако, как утверждают эксперты издания Times of India, детям просто необходимо оставлять время на скуку.

Нет ничего плохого в том, что дети учатся новому и посещают кружки. Внеклассные занятия помогают им находить увлечения, развивать дисциплинированность и общаться со сверстниками. Однако, если распланировать каждую свободную минуту, может просто не остаться времени на другие важные вещи – игры, исследование окружающего мира или возможность просто ничего не делать.

Дети, не занятые чем-то конк... Источник: Pexels Развернуть

Почему родители стремятся постоянно чем-то занимать детей

Желание дать ребенку как можно больше возможностей обычно возникает из вполне искреннего стремления подготовить его к лучшему будущему. Родители видят, как другие дети играют на музыкальных инструментах, изучают иностранные языки, занимаются спортом на соревновательном уровне или посещают дополнительные академические занятия. Из-за этого может появиться ощущение, что их собственный ребенок будет отставать, если у него не будет таких же возможностей.

Кроме того, распространено мнение, что детство – лучший период для освоения новых навыков. Поэтому взрослые стараются использовать это время как можно продуктивнее.

Однако интересы и способности детей не обязательно развиваются по заранее определенному плану. Например, ребенку может нравиться рисовать, но он совсем не хочет ходить в художественную школу. Другой ребенок может увлекаться футболом, но не любить интенсивных тренировок с подготовкой к соревнованиям.

Что ученые говорят о свободном времени без четкого плана

В исследовании 2014 года, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology под названием "Менее структурированное время в повседневной жизни детей как фактор развития самостоятельной исполнительной функции", ученые собрали данные о распорядке дня детей в возрасте 6 и 7 лет и оценили их способность самостоятельно управлять своим поведением и действиями.

Выяснилось, что дети, которые больше времени уделяли занятиям без четкого плана, лучше справлялись с заданиями на оценку самостоятельной исполнительной функции (совокупности мыслительных процессов, которые помогают человеку управлять своим поведением, мыслями и эмоциями, чтобы достигать определенной цели). В то же время большее количество структурированных занятий было связано с более низкими результатами по этому показателю.

Эти выводы интересны, поскольку обращают внимание на то, чего может не хватать детям, если весь их день распланирован взрослыми. Малышам нужны возможности самостоятельно принимать решения, планировать занятия и придумывать, чем заняться, не дожидаясь постоянных указаний.

В то же время это было сравнительно небольшое наблюдательное исследование. Оно не доказывает, что внешкольные занятия вредят развитию детей или что у каждого ребенка с насыщенным расписанием будут трудности с самостоятельностью. Результаты лишь указывают на связь между тем, как дети проводят время, и одним из аспектов исполнительных функций.

Свободная игра без расписани... Источник: Pexels Развернуть

Свободная игра может способствовать развитию самоконтроля

Другое исследование помогает лучше понять, почему детям важно иметь время для игр без заранее определенной цели. В работе 2022 года, опубликованной в журнале Developmental Science под названием "Чем занимаются дети? Исследование повседневной деятельности малышей дома и ее связи с исполнительными функциями, активируемыми внешними сигналами, и темпераментом ребенка", ученые изучали, сколько времени дети уделяют структурированным занятиям, деятельности без четкого плана и пассивному досугу, например просмотру телевизора. Также они оценивали исполнительные функции детей.

Исследователи обнаружили, что более продолжительное время, посвященное менее структурированным занятиям, было связано с лучшими результатами. По их мнению, деятельность, во время которой дети могут сами делать выбор и взаимодействовать со взрослыми, создает возможности для тренировки этих навыков.

Почему скучать не всегда плохо

Когда ребенок говорит: "Мне скучно", многие родители сразу пытаются найти для него какое-нибудь занятие. Они могут предложить новую игру, включить телевизор или договориться о встрече с другими детьми. Однако скуку не всегда нужно немедленно развеивать.

Свободный от дел день дает ребенку возможность самому решить, что ему интересно. Он может начать рисовать, что-нибудь мастерить из старых картонных коробок, придумать собственную игру, почитать книгу или просто побыть наедине со своими мыслями.

Такие занятия вряд ли будут эффектно смотреться в школьном портфолио или списке внешкольных достижений. Однако они позволяют детям экспериментировать, самостоятельно выбирать занятия и прислушиваться к собственному любопытству.

Важно различать скуку, возникающую из-за отсутствия интересных возможностей, и свободное время, когда ребенок сам может решить, чем заняться. Второй вариант может быть полезен, если у него есть безопасная среда и занятия, соответствующие его возрасту.

С нагрузкой для ребенка можн... Источник: Pexels Развернуть

Сколько занятий – это уже слишком?

Не существует универсального количества кружков и секций, которое подходило бы каждому ребенку. Расписание, которое вполне устраивает одного, может оказаться утомительным для другого. Важно учитывать возраст, темперамент, школьную нагрузку, время на дорогу, продолжительность сна и интересы самого ребенка.

Родителям стоит прежде всего понаблюдать, как ребенок чувствует себя при привычном распорядке. Охотно ли он собирается на занятия или постоянно просит их пропустить? Хватает ли ему времени на еду, отдых, игры и общение с семьей? Достаточно ли он спит?

Также полезно позволять детям самим участвовать в выборе занятий, которые они хотят продолжать. Не каждое увлечение нужно превращать в регулярные уроки, а каждый интерес – в подготовку к соревнованиям или достижению определенного результата.

Организованные занятия могут быть полезны, но они не должны отнимать все свободное время ребенка. Ему также нужны часы, когда никто ничего не преподает, не проверяет знания и не ожидает определенных результатов. Иногда день без дополнительных уроков, тренировок и заранее составленного плана – это вовсе не потраченное зря время. Просто возможность для ребенка побыть ребенком.

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