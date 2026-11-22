Ребенка называют "истеричным" и "сложным"? Эксперт по воспитанию объяснила, что на самом деле может стоять за таким поведением

Представим такую ситуацию: несколько малышей играют общими игрушками. Один ребенок забирает ту, к которой тянутся все, а реакция остальных делится на два типа – одни спокойно переключают внимание, а другие устраивают настоящую истерику с плачем и криками.

Разница между первыми и вторыми заключается в том, что у одних детей низкая эмоциональная интенсивность, а у других – высокая, объяснила эксперт по воспитанию детей, педиатр Кристен Кук изданию Psychology Today. Дети с высокой эмоциональной интенсивностью переживают и выражают чувства гораздо ярче, чем их сверстники. Они могут безумно радоваться, глубоко грустить, бурно возмущаться или чрезвычайно удивляться. Такие малыши визжат от восторга, получая каждый подарок на день рождения. Если во время игры ломается игрушка, они могут рыдать без остановки. А если случайно прольют стакан молока, то иногда начинают снова и снова бить себя по голове.

Сама по себе высокая эмоциональная интенсивность не является недостатком. Это одна из черт темперамента, заложенная от рождения и являющаяся частью личности. При надлежащей психологической поддержке такие дети могут научиться понимать собственные чувства, управлять своими эмоциями и осознать, что для счастья и успеха им не нужно менять себя.

У детей может быть разный ур... Источник: Pexels Развернуть

Темперамент и биологические факторы

Исследования показывают, что на особенности темперамента влияют как наследственность, так и окружающая среда. Различия в эмоциональной реактивности заметны уже в раннем детстве, и у многих детей они сохраняются по мере взросления. В то же время на то, как ребенок справляется со своими чувствами, влияют развитие, жизненный опыт и отношения с другими людьми.

Детей с высокой эмоциональной интенсивностью нередко называют драматичными, упрямыми, невыносимыми, слишком чувствительными или изматывающими. Такие характеристики могут навредить, поскольку они игнорируют важное различие: сила эмоциональной реакции ребенка – это не то же самое, что его способность справляться с собственными переживаниями.

Сильные стороны детей с высокой эмоциональной интенсивностью:

страстность и увлеченность;

глубокая заинтересованность в отношениях с другими;

настойчивость и решительность;

внимательность и наблюдательность.

Слабые стороны детей с высокой эмоциональной интенсивностью:

им легко потерять эмоциональное равновесие;

им трудно оправиться после разочарования;

они остро реагируют на отказ или неприятие;

им сложно справляться с душевной болью и сильными переживаниями.

Если ребенок превращает обыч... Источник: Pexels Развернуть

Как правильно воспитывать ребенка с высокой эмоциональной интенсивностью

То, насколько эмоциональный ребенок научится справляться со своими чувствами, во многом зависит от родителей. Вот как стоит вести себя, если вы заметили у своего малыша такую черту.

Сохраняйте спокойствие, прежде чем реагировать на поведение ребенка.

Признавайте его чувства, но не одобряйте любые поступки, вызванные этими эмоциями.

Объясняйте ребенку, если он отреагировал на свои чувства неприемлемым образом.

При необходимости устанавливайте последствия за плохое поведение.

Рассказывайте, как в следующий раз можно поступить уместнее.

Например, можно сказать ребенку: "Я понимаю, что ты злишься. Злиться – это нормально, но бить брата нельзя. В следующий раз обратись ко мне за помощью".

Важно учить ребенка справляться со сложными переживаниями, когда он спокоен. В моменты, когда ничто не провоцирует конфликт или напряжение, практикуйте распознавание и называние эмоций, просьбы о помощи, поиск решений и умение справляться с разочарованием. При этом не стоит каждый раз ограждать ребенка от любых неудач или сложных ситуаций. Оказывайте ему необходимую поддержку, но помогайте самостоятельно преодолевать трудности. Цель состоит в том, чтобы ребенок поверил: "Я могу переживать сложные эмоции, и со мной все равно все будет в порядке".

Почему важно принимать эмоции

Детям важно знать, что не нужно стыдиться собственных чувств. Они должны понимать, что их эмоции важны, естественны и заслуживают внимания. Не существует чувств, которые сами по себе были бы хорошими или плохими, позитивными или негативными. Эмоции – это просто переживания, возникающие в нашей психике. Поэтому важно позволять детям в полной мере чувствовать то, что они чувствуют, не заставляя их испытывать из-за этого стыд или чувство вины. В то же время дети с высокой эмоциональной интенсивностью должны постепенно научиться выражать свои чувства приемлемым для общества способом.

Радость эмоциональные дети т... Источник: Pexels Развернуть

Когда высокая эмоциональная интенсивность может свидетельствовать о других проблемах

Хотя сильные эмоциональные реакции могут быть обычной особенностью темперамента, постоянные трудности с управлением чувствами, мешающие повседневной жизни, иногда сопровождают другие состояния. В частности, синдром дефицита внимания и гиперактивности, тревожные расстройства, расстройство деструктивной дисрегуляции настроения, расстройства аутистического спектра, депрессивные расстройства и состояния, связанные с пережитой травмой.

Если эмоциональные реакции ребенка постоянно чрезмерно сильны или часты, мешают учебе, вызывают беспокойство за его безопасность, существенно отличаются от обычного поведения или негативно влияют на дружеские отношения, стоит обратиться к педиатру.

Напоследок

Дети с высокой эмоциональной интенсивностью могут реагировать очень бурно. Они ярко выражают свои чувства и часто еще не умеют самостоятельно с ними справляться. Важно понимать таких детей, относиться к ним с терпением и сочувствием. Помните: они не выбирают быть настолько эмоциональными и со временем они могут научиться принимать собственные переживания и выражать их приемлемым способом. Особенно если вы им в этом поможете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему важно вешать детские рисунки на холодильник и как это влияет на самооценку ребенка.