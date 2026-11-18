GTA 6 выходит в день экзамена: школа в Британии придумала, как поощрить учеников приходить на уроки

Школа для мальчиков Belfast Boys' Model в Белфасте, Шотландия, решила не ждать проблем из-за выхода видеоигры Grand Theft Auto VI и устроила для учеников розыгрыш призов. На такой шаг учебное заведение было вынуждено пойти из-за того, что дата релиза игры совпадает с днем, на который назначен экзамен по математике GCSE.

Как пишет BBC, школа разослала родителям учеников письма с напоминанием, что релиз игры в четверг совпадает с экзаменами. В школе подчеркнули, что "такие развлечения, как игра в Grand Theft Auto, могут подождать до выходных". А в понедельник администрация объявила, что все ученики, которые придут на занятия и в четверг, и в пятницу, смогут принять участие в розыгрыше подарочной карты на 70 фунтов стерлингов для PlayStation или Xbox.

В письме родителям школа напомнила "всем родителям и опекунам о важности того, чтобы ученики пришли на занятия в четверг, 19 ноября". Также в сообщении отметили, что в этот день экзамен по математике GCSE будут сдавать все ученики 11-го класса и часть учеников 12-го класса. "Высокая посещаемость занятий – один из важнейших показателей академических успехов", – говорится в письме.

Директор школы Мэри Монтгоме... Источник: BBC Развернуть

Директор школы Мэри Монтгомери объяснила, что главной целью обращения было напомнить о дате экзамена и "поощрить наших ребят прийти в школу и быть готовыми показать лучшие результаты". "В последние годы наши результаты экзаменов GCSE были отличными, и мы хотим, чтобы ученики и дальше добивались таких успехов", – сказала она.

По словам Монтгомери, в письме также упомянули о выходе GTA VI, ведь это событие может побудить некоторых учеников остаться дома. В то же время идею розыгрыша игровых сертификатов предложили сами школьники.

GTA VI выйдет в четверг, через 13 лет после предыдущей части серии. Обеспокоенность учителей и администрации возникла из-за того, что в СМИ напомнили о "гриппе GTA". Так называли якобы возросшее число больничных, которые в 2013 году брали работники, чтобы поиграть в новую часть любимой франшизы. Педагоги решили мотивировать школьников не пропускать занятия подарками.

При этом ученики школы Belfast Boys' Model честно признались журналистам BBC, что очень ждут выхода игры. Так, 15-летний Энтони сообщил, что уже заказал игру и собирается "очень много играть". По его словам, GTA VI уже можно предварительно загрузить и установить, чтобы начать играть сразу же, как только она станет доступна.

17-летний Майкл также с нетерпением ждет новую GTA. Он считает идею школы поощрять посещение занятий розыгрышем призов "очень удачной".

17-летний Майкл с нетерпение... Источник: BBC Развернуть

Инициативу предложили сами ученики. Она приурочена к Международному дню мужского здоровья, а также должна помочь собрать средства на благотворительность. "Это действительно хорошая идея, ведь видеоигры и психическое здоровье мужчин тесно связаны. Игры могут помочь отвлечься от личных проблем, в том числе трудностей в школе, на работе или во время экзаменов", – объяснил Майкл.

Он добавил, что видеоигры могут стать способом отвлечься от проблем и стресса, связанных с учебой. Именно поэтому ученики и предложили разыграть сертификаты, чтобы поощрить сверстников приходить в школу.

По словам Майкла, игры помогают школьникам "переключиться и справиться с частью стресса перед экзаменами". Особенно это актуально на этой неделе, когда ученики сдают модули GCSE.

Бывшая директор школы Кэтлин О’Хара в комментарии журналистам назвала решение отправить родителям соответствующее письмо "очень мудрым". "Культ этой игры настолько велик, что родители порой будут испытывать чрезвычайное давление", – сказала она. О’Хара также подчеркнула, что уже доказано: даже один пропущенный учебный день "действительно имеет значение".

Пит Рей, советник от Ольстерской юнионистской партии, работающий с детьми, отметил, что многие школьники теряют интерес к учебе. "Они время от времени пропускают один день, но после этого начинают беспокоиться, смогут ли вернуться в школу, ведь понимают, что отстали от программы. Это приводит к новым и новым проблемам", – объяснил он. Рей планирует призвать молодежь не прогуливать уроки ради видеоигры, хотя и признает, что "вполне понимает, как можно настолько увлечься ею".

Что такое GTA 6

Люсия – одна из двух главных героев GTA VI. Источник: Rockstar Games / Take-Two Interactive

GTA VI считают одной из самых ожидаемых видеоигр в истории. Это новая часть популярной серии Grand Theft Auto, которая выходит уже много лет.

Игры франшизы неоднократно оказывались в центре споров из-за изображения насилия и преступности. В то же время GTA VI может стать самой дорогой игрой в истории: по оценкам, ее разработка стоила более 1 миллиарда долларов.

Предыдущая часть серии, GTA V, разошлась тиражом почти 230 миллионов копий. Это сделало ее одной из самых продаваемых видеоигр всех времен и принесло разработчику Rockstar миллиарды долларов дохода.

Главными героями GTA VI станут Люсия (первая женщина-протагонист в трехмерной игре серии) и ее партнер по жизни и преступлениям Джейсон. Как и предыдущие части, новая игра будет разворачиваться в вымышленном американском штате. На этот раз это Леонида – созданный Rockstar аналог Флориды.

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