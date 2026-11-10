Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж

В Украине началось формирование академических грантов для студентов-первокурсников, поступивших в 2026 году. После формирования записи в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) и проверки данных студенты должны лично подтвердить их в приложении Дія.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. Для поступивших в 2026 году государственная поддержка охватывает бакалавриат, магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, а также магистратуру на основе степени бакалавра.

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Размер помощи определяется индивидуально с учетом результатов вступительных испытаний и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.

Студенты, поступившие в 2024 или 2025 году и получавшие государственный грант, подтверждают продолжение поддержки на соответствующий год на условиях программы, в которой они участвуют.

Когда нужно подтвердить грант

Поступление в 2026 году , а также в магистратуру – с 9 до 29 ноября 2026 года .

, а также в магистратуру – . Второй и третий годы обучения, продление грантов для поступивших в 2024 и 2025 годах – с 13 ноября до 3 декабря 2026 года

Как подтвердить грант в Дії

Сертификат на получение гранта формируется автоматически на основании данных ЕГЭБО для обучающихся, которые соответствуют условиям программы.

Обновить приложение Дія и проверить, активирована ли Дія.Підпис.

После получения уведомления открыть сертификат в Дії.

Проверить персональные данные, название учебного заведения и образовательной программы, сумму гранта и срок подтверждения.

Подтвердить согласие на получение или продление гранта с помощью Дія.Підпису в установленный срок.

Если сертификат не появился или в нем есть ошибка, необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в ЕГЭБО. Сертификаты будут передавать в Дію после внесения и проверки информации, поэтому они могут появляться в разное время.

При возникновении технических проблем с подтверждением сертификата в мобильном приложении Дія оперативно обратитесь к техническому администратору приложения Дія.

Когда поступят средства

После подтверждения сертификата МОН будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В них будут определять размер помощи и распределение суммы на платежи. Средства будут перечислять непосредственно учебным заведениям по мере утверждения приказов в течение ноября–декабря 2026 года. Первый платеж по программе грантов планируется осуществить до конца 2026 года.

Какова сумма гранта на обучение в 2026 году

Базовые суммы для получателей степени бакалавра (и магистратуры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений)

18 500 грн – если два предмета НМТ сданы на 150+ баллов; для специальностей с особой поддержкой – на 140+ баллов;

27 000 грн – если два предмета НМТ сданы на 170+ баллов.

Базовые суммы для поступивших в магистратуру в 2026 году

27 000 грн – если предметы ЕВЭ и ЕПВИ/ЕДКИ сданы на 140+ баллов; для специальностей с особой поддержкой – на 130+ баллов;

40 000 грн – если каждый из двух предметов ЕВИ и ЕПВИ/ЕДКИ сдан на 160+ баллов.

Размер гранта может быть выше базового благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей – 1,3 или 1,5.

Также сохраняется дополнительная поддержка для абитуриентов, которые в этом году получили полное общее среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях и выбирают обучение в учреждениях высшего образования в этих же областях, за счет применения повышающего коэффициента 1,5. Коэффициент не применяется к абитуриентам из указанных регионов, выбравшим обучение в других областях, а также к тем, кто поступает в прифронтовые вузы из других областей.

Точный размер гранта и основания для его определения будут указаны в электронном сертификате, который сформируется автоматически и поступит в приложение Дія.

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