"И это только черновик, а еще переписывать": если бы дети разговаривали с родителями так, как с ними делали уроки. Вирусное видео
Иллюстративное изображение....
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В сети завирусилось видео-пародия популярной блогера Виктории Бондаревой. Женщина с якобы взрослым сыном показала, что было бы, если бы дети разговаривали с родителями так, как те проводили с ними уроки.
Пост в TikTok менее чем за сутки собрал более 100 тысяч просмотров. В нем звезды сети использовали самые популярные фразы вроде: "12 часов ночи, когда ты собирался мне это сказать?" "ничего больше не забыл?" "голову дома не забыл?" "почему ты сутулишься?" и тому подобное.
Украинцам понравилась такая пародия, и они узнали себя. Кроме того, многие добавили и свои фразы, которые говорили им родители. В частности, "все равно ничего не умеешь" или "это только в черновике, а еще переписывать".
"Мне еще и говорила – сейчас заберу, все равно ничего не умеешь! А потом, когда что-то получалось, – все, заберу, ты и так умная, а с этим так вообще!"
Сеть рассмешило видео-пароди...
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"А как тетради переписывали от корки до корки, новую нельзя было начать".
В сети высмеяли уроки с детьми.
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В то же время другие отмечали естественную игру блогеров, ведь парень на видео так грозно сказал выпрямить спину, что некоторые зрители действительно его послушались.
"Я с тобой сюсюкаться не буду. Чего ты горбишься?"
Блогерша показала, как выгля...
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"Я уже сама выпрямила спину. Ну очень жизненно".
Как бы дети проводили уроки для родителей.
Источник: Скриншот
"Он так гаркнул: "не сутулься", что я аж выпрямилась".
Как бы дети учили родителей.
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