"И все списывают!" Как сдавали экзамены в 2000 году: в сети завирусилось ностальгическое видео

В социальной сети TikTok завирусилось ностальгическое видео, на котором ученики 11 класса сдают выпускные экзамены. Дети заходили в класс и выбирали один из билетов, разложенных на учительском столе, после чего садились за парту готовиться к ответу.

Видео о том, как проходил экзамен, опубликовала пользовательница сети с ником @evgelenia. На нем можно увидеть, как школьники решают задания. Так, например, экзамен по физике или математике проходит в классе, тогда как украинский язык дети сдавали в спортивном зале.

В комментариях пользователи сети делились, что в то время у них была возможность списывать на экзаменах и они готовили шпаргалки. Кроме того, важной частью сдачи экзаменов была подготовка шпаргалок. Другие же отмечали, что заранее знали, где находятся выученные ими билеты.

"Вот это были самые нормальные экзамены, а потом придумали ВНО, которое еще более-менее можно было выдержать. Ну, а НМТ – просто издевательство".

Как проходили экзамены в школах. Источник: Скриншот

"Тот момент, когда написал шпаргалки, скрутил их, там был микропочерк, в одном квадратике было 2 строчки, а они не пригодились, потому что всю программу повторять не нужно было. Шпаргалки – классная тема, я написал на 4 из 5 баллов".

В сети завирусилось ностальг... Источник: Скриншот Развернуть

"Если билеты разложены ровненько и после каждого ученика не перемещаются, значит, кому надо, тот знает, где его "купленный" билет".

Украинцы вспомнили, как прох... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, в сети показали видео 1961 года, на котором ученики школы-интерната Ивано-Франковска готовят выставку изделий, изготовленных ими в школьных мастерских. В то же время первоклассники Сережа и Женя не знают, куда податься, и оказываются в классе, где собраны работы школьников. Кадры позволили увидеть не только учебный процесс, но и повседневную жизнь учеников, а также систему внешкольного и трудового образования, существовавшую в то время.

В то же время привлекло внимание пользователей сети и раритетное видео из школы Киева 1991 года с урока учеников 1-Б класса. На кадрах видно, как учительница общается с детьми, а школьники отвечают на русском языке. Запись сделали, когда Украина уже провозгласила независимость, однако в школьной среде столицы продолжали использовать русский язык.

А вот современный учитель-звезда сети Руслан Цыганков считает, что шпаргалки и сегодня полезны для учеников. По его словам, когда школьник готовится таким образом к контрольным, он становится изобретательным и пытается выкрутиться из ситуации. Кроме того, если дети пишут подсказки, то запоминают какую-то часть материала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети завирусилось видео 2009 года, как школьница с мамой делают домашнее задание.