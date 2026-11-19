Инженеры, энергетики и киберспециалисты: какие специальности наиболее востребованы в Украине

Украине больше всего не хватает технических специалистов, которые укрепят обороноспособность страны, а также помогут в восстановлении и развитии собственных технологий. В частности, это касается инженеров, энергетиков, программистов, строителей, специалистов по робототехнике, автоматизации и кибербезопасности.

Об этом отметил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, несмотря на рост интереса молодежи к техническим специальностям, количества будущих специалистов остается недостаточно.

"Украине нужны инженеры, энергетики, программисты, строители, специалисты по автоматизации и робототехнике, авиации, кибербезопасности – те, кто укрепят обороноспособность сейчас, будут восстанавливать страну в будущем и создавать собственные технологии", – указал Корецкий.

Каких специальностей не хватает государству. Источник: Unsplash

Он также рассказал о шагах, которые должны побудить молодежь выбирать технические профессии. В частности, в этом году увеличили грантовую поддержку для поступающих на инженерные специальности и впервые ввели гранты для магистрантов.

Напомним, в 53% украинских школах работают учителя без соответствующей специальности, но с повышением квалификации. В то же время в 53% учебных заведений не хватает педагогов.

Одной из проблем является организация образовательной среды. Так, в 60% школ выявили нарушения в обеспечении условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В 2024 году этот показатель составлял 41%. Кроме того, выросла доля учреждений с нарушениями при организации индивидуальной формы получения образования – с 41% в 2024 году до 62% в 2025-м. Нарушения при зачислении, отчислении и переводе учеников зафиксировали в 71% школ. Чаще всего они касались отчисления детей, уезжающих за границу.

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