"Как миленький": как красиво сказать на украинском языке

Русское разговорное выражение "как миленький" обычно используют, когда хотят сказать, что человек что-то сделает без возражений, без сопротивления или без лишних препятствий. Дословный перевод здесь будет звучать неестественно.

На украинском языке лучше подобрать эквивалент в зависимости от ситуации. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести это выражение.

Наиболее естественные варианты:

любісінько;

безперечно;

не сперечаючись;

без зайвих слів;

як слід;

слухняно.

Він любісінько все зробить.

Він усе зробить без зайвих слів.

Итак, универсального единственного соответствия нет. Лучший вариант зависит от контекста.

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