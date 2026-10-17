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"Хоть шаром покати": как красиво перевести на украинский

Юлия Потерянко

В этом магазине товаров на полках "катма".

Источник: Pexels

Из-за российских атак на склады с продуктами и потребительскими товарами в Украине местами можно увидеть пустые полки в магазинах. Глядя на это, хочется употребить, если не откровенную брань, то какое-нибудь красочное образное выражение. Но как в такой ситуации правильно выразиться на украинском языке?

Те, кто долго находился под влиянием русификации, могут вспомнить фразеологизм "хоть шаром покати". Сразу скажем, переводить его буквально нет смысла – украинские словари не содержат выражения "хоч кулею покоти". Поэтому OBOZ.UA решил поискать другие, исконно украинские эквиваленты.

И первым здесь на ум приходит выразительный и при этом вполне нормативный синоним слова "нет, отсутствует" – разговорное "катма". Также можно встретить такие варианты, как "чортма", "трясцма" и "бігма". Все они подходят по значению.

Если же вам хочется выразиться целой фразой, тогда воспользуйтесь такими вариантами:

  • як виметено;
  • прийшов нестаток, забрав остаток;
  • ані крихти;
  • нема й котові на сльози;
  • нема й на понюх;
  • ні крапелинки;
  • ні цурочки;
  • хоч покотись;
  • ні ось стілечки;
  • ні на макову росинку;
  • нема й око запорошити..

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем заменить выражение "и на старуху бывает проруха".

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