"Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?" Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Украинцы пожаловались на программу Новой украинской школы, в частности на учебник по предмету "Я исследую мир". Одна из репетиторов с ником rishkko спросила родителей, не хочется ли им время от времени сжечь школьное издание.

Под постом в Threads развернулась дискуссия. Значительное количество пользователей сети отмечали, что хотели бы избавиться от многих учебников, ведь в них трудно понять задания и то, как их выполнять. В то же время некоторые говорили, что выбросили бы книги из окна, а кто-то удивлялся, что детям нужно было нарисовать и приклеить фотографии членов семьи, хотя ребенок почти никого не знает, ведь их уже нет в живых. Некоторые родители отмечали, что чем старше становятся дети, тем больше их удивляет учебная программа.

Украинские родители пожалова... Источник: Скриншот Развернуть

"Я все хочу сжечь. Вроде задания простые, но они так закручивают эти вопросы, задания, что я смотрю, читаю и ничего не понимаю, чего они хотят от меня и моего ребенка".

Что не так с учебниками НУШ. Источник: Скриншот

"Или выбросить с балкона".

Украинцы пожаловались на учебники НУШ. Источник: Скриншот

"Книгу не хотела, а вот печатную тетрадь сожгла бы с удовольствием".

"Да, было задание: нарисуйте членов семьи, бабушек, дедушек, родителей или приклейте фото". У нас жива только одна бабушка, остальных нет в живых, и он их не видел. А как рисовать? "Палка-палка – человечек?"

Что не так с учебниками НУШ. Источник: Скриншот

Украинцы пожаловались на школьные учебники. Источник: Скриншот

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