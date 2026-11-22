Кто такой "злоріка" и какое популярное английское заимствование им можно заменить: объяснение филолога

Чем больше мы пользуемся интернетом и погружаемся в изучение английского, тем больше заимствований из него замечаем в своей речи. Кто-то называет это естественным развитием, языковой эволюцией, а кому-то хочется найти больше соответствий, свойственных именно для украинского языка.

Но как, например, перевести на украинский слово "хейтер"? В словарях можно найти существительное "ненависник", но оно не всегда точно передает нужный смысл. Ведь хейтерами мы часто называем просто случайных людей, которые выплескивают свои негативные эмоции в соцсетях, а в остальное время не испытывают никаких эмоций к обсуждаемой теме или персоне. Такое сложно назвать полноценной ненавистью. И интересный вариант на замену нашла репетитор и популяризатор украинского языка Алина Острожская. Она поделилась им в шоу "Что скажет филолог" на YouTube-канале "Шелтер Життя".

"По-украински можно сказать, что это "злоріка". Или хейтер – я еще видела слово "ненавистник". Но ведь оно не всегда соответствует действительности, правда? А вот "злоріка" – он говорит зло. Ну, то есть что-то неприятное", – объяснила Острожская.

Толкование слова "злоріка". Источник: Скриншот

И действительно, слово "ректи" – устаревший синоним глагола "говорить". То есть "злоріка" – это у нас тот, кто говорит злые, неприятные вещи, но вряд ли заходит в своей неприязни дальше каких-то отвратительных комментариев. А потом, по значению такой вариант вполне удачен.

Точно так же слово "хейт" филолог предлагает заменить вариантом "злоріч". Обратите внимание, ударение здесь ставится на первый слог – злОріч.

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