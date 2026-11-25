"Количество публикаций в "мурзилках" не равно исследовательскому потенциалу". Ученый назвал критерии для сокращения вузов в Украине

Министерству образования и науки Украины нужно оценивать университеты перед сокращением не только по количеству научных публикаций и привлеченному финансированию, но и по качеству исследований, прозрачности конкурсов и реальному вкладу ученых. Об этом заявил старший научный сотрудник Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко, исследователь в области оценки науки и наукометрии Сергей Назаровец.

На своей странице в Facebook Назаровец прокомментировал заявление министра Андрея Бутенко о дальнейшем сокращении количества учреждений высшего образования в Украине. Автор поста напомнил, что МОН планирует разработать критерии, по которым будут определять, какие университеты должны продолжить работу. Среди возможных показателей называют количество научных исследований и объемы привлеченного финансирования. Однако ученый предостерегает: прежде чем применять такую методологию, ее нужно вынести на публичное обсуждение и проверить независимыми экспертами.

Пост Сергея Назаровца, первая часть. Источник: Скриншот

Назаровец обратил внимание на то, что количественные показатели не всегда отражают реальное состояние науки в университетах. В частности, в отчетах могут фигурировать многочисленные тезисы конференций, публикации в сомнительных изданиях, искусственные сети цитирования и соавторства, а также статьи с большим количеством авторов, среди которых руководство учреждений и их родственники. "Все это, возможно, выглядит нормально в отчетах для Минфина, но количество публикаций в "мурзилках" не равно исследовательскому потенциалу", – отметил Назаровец.

Отдельные вопросы у ученого вызвал критерий привлеченного финансирования. По его мнению, государство сначала распределяет средства через научные конкурсы, а затем может использовать их количество как показатель эффективности университетов. В то же время остается непонятным, кто будет проверять прозрачность таких конкурсов, независимость экспертной оценки и отсутствие конфликтов интересов. "Иначе можно сначала создать неравные условия, а потом объявить их объективными результатами оценивания", – пояснил исследователь.

Назаровец также подчеркнул, что методология оценки должна быть открытой, а ее расчеты – воспроизводимыми. Среди важных условий он назвал независимую проверку показателей, выявление возможных манипуляций, учет различий между научными дисциплинами и условий работы во время войны. Кроме того, нужно оценивать реальный вклад исследователей и проверять, как изменение показателей и их веса влияет на конечные результаты.

Пост Сергея Назаровца, вторая часть. Источник: Скриншот

По мнению ученого, ошибка в такой методологии может иметь гораздо более серьезные последствия, чем неудачный университетский рейтинг. Ведь по результатам оценки будут решать судьбу учреждений и тысяч людей. "Цена методологической ошибки – разрушенные исследовательские коллективы, утраченные научные школы и еще больше украинских ученых за рубежом. А те, кто лучше всех научился имитировать науку, имеют все шансы снова оказаться среди победителей", – предостерег Назаровец.

Ученый заверил, что готов присоединиться к разработке и независимой проверке методологии, поскольку это непосредственно соответствует его профессиональной сфере. В то же время Назаровец признался, что предпочел бы сосредоточиться на научной работе в университете, где поддерживают исследователей, ценят международное сотрудничество и не отождествляют исследовательский потенциал с количеством строк в отчетах.

В публикации Назаровец также упомянул кредитный проект Всемирного банка Ukraine Improving Higher Education for Results Project. Как напомнили ему в комментариях, в первоначальной документации проекта одним из показателей результативности определили количество объединений университетов. Цель составляет 15 объединений, а финансирование предусмотрено из расчета 2 млн долларов за каждое.

По мнению Назаровца, при таком объеме финансирования средства на независимую проверку методологии и оценку последствий реорганизаций должны были бы найтись. Главный вопрос, который он поднимает, – готовы ли ответственные за реформу обеспечить прозрачность решений и отвечать за их последствия.

Ранее OBOZ.UA публиковал пояснение Бутенко о сокращении вузов в Украине – по словам министра, их объединение не должно происходить из-за произвола чиновников. Кроме того, в ГСЯО опубликовали список университетов с высокой степенью риска, которые могут попасть под программу сокращения.