Кого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получили

Иван Франко, Иван Багряный, Лина Костенко, Павел Тычина и Иван Драч в свое время претендовали на Нобелевскую премию по литературе, однако никто из них так и не стал ее лауреатом. Почему они упустили шанс получить награду, рассказали авторы TikTok-блога @litera.nmt, посвященного подготовке к НМТ по украинскому языку и литературе.

Видео с интересными фактами было опубликовано на странице блога. Однако перед рассказом о самих литераторах и награде в нем отмечается, что информация о номинантах на Нобелевскую премию остается засекреченной в течение 50 лет. Следовательно, сейчас мы можем говорить максимум о номинантах за 1976 год. Авторы также напоминают, что важно помнить: согласно уставу награды, ее не присуждают посмертно.

Иван Франко

Существует миф, что письмо с кандидатурой Франко опоздало в Шведскую академию, поэтому он якобы не был включен в списки. Однако простая проверка по базе данных Нобелевского комитета подтверждает – украинец был среди номинантов 1916 года. Годом ранее кандидатуру Ивана Франко на соискание Нобелевской премии выдвинул священник УГКЦ и доктор философии из Вены Йосиф Застирец, а вторым номинатором стал член Шведской академии Гаральд Гьерне.

Однако Иван Франко умер 28 мая 1916 года, не дожив до момента, когда объявляют лауреатов. Поэтому претендовать на награду он уже не смог.

Иван Багряный

Еще один украинский писатель, кандидатуру которого пытались выдвинуть на Нобелевскую премию, – Иван Багряный. В 1963 году украинская диаспора начала соответствующую кампанию, чтобы привлечь внимание к его творчеству и добиться его рассмотрения Шведской академией.

Однако писатель умер в том же году, 25 августа. После его смерти инициативу прекратили, поскольку посмертное присуждение Нобелевской премии не предусмотрено.

Лина Костенко, Павел Тычина и Иван Драч

В 1967 году на Нобелевскую премию по литературе выдвинули сразу трех украинских поэтов – Лину Костенко, Павла Тычины и Ивана Драча. Их кандидатуры предложил украинский ученый, профессор лингвистики Гарвардского университета Омелян Прицак.

Однако на этот раз препятствием стала не смерть писателей. Как отмечают авторы видео в TikTok, украинские деятели искусства тогда подвергались сильному политическому давлению со стороны СССР, а советское государство не оказывало им необходимой поддержки.

Все трое остались без Нобелевской премии. В то же время их имена сохранились в архивных документах Шведской академии, которые стали доступны после завершения 50-летнего срока секретности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие три произведения украинских писателей опередили мировую классику.