"Когда и у нас такое будет?" Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

В США родительские собрания в школах часто проходят в формате коротких индивидуальных встреч с учителями, а родители могут годами не знать педагогов, которые обучают их детей. Об этом рассказала украинка Анна, которая живет в штате Иллинойс, ведет блог о жизни за границей и преподает английский язык.

Видео со своим рассказом она опубликовала в Instagram. По словам Анны, в начальной школе родительские собрания проводятся два раза в год. Учитель отправляет электронное письмо, в котором родители могут записаться на удобное время для короткой встречи. Сама Анна, например, записалась на 17:30, а беседа с учительницей длилась всего 15 минут.

Общих собраний, на которых одновременно присутствуют все родители класса, по ее словам, не проводят. Родительские чаты также практически отсутствуют, поэтому семьи могут даже не знать, кто еще учится в классе их ребенка. Исключения бывают, когда дети дружат или вместе ходят на дни рождения, однако постоянного общения между всеми родителями нет.

В средней школе, которая в южном Иллинойсе охватывает 6–8 классы, родители могут и вовсе не знакомиться с учителями, если ребенок хорошо учится и не создает проблем. Анна рассказала, что лично не знает учителей своего ребенка-восьмиклассника. Записываться на встречи с ними не обязательно, а всю необходимую информацию родители получают по электронной почте или через сервис Google Classroom.

Этот рассказ вызвал бурную реакцию в комментариях. Часть пользователей призналась, что хотела бы видеть такую систему и в Украине. "Эххх… когда и у нас такое будет… Постоянные собрания, встречи, чаты… и не все это ценят, к сожалению", – написала одна из комментаторов.

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Другие вспоминали собственный негативный опыт школьных собраний. Одна из пользовательниц рассказала, что классный руководитель могла часами обсуждать перед всеми родителями поведение и успеваемость отдельных детей, а в конце еще и объявлять, на что нужно сдать деньги. Бывшая классная руководительница также вспомнила, что учителей обязывали проводить тематические беседы по "воспитанию" родителей, из-за чего встречи длились по полтора-два часа. По ее словам, они часто заканчивались финансовыми вопросами со стороны родительского комитета.

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В то же время выяснилось, что не все считают американский подход лучшим. Некоторые ценят украинские собрания за чувство общности, тогда как в американской среде родители могут даже не поздороваться, случайно встретившись на детской площадке. Другая пользовательница, которая знает учителей своего ребенка от детского сада до 10 класса, подчеркнула, что подобная система с короткими встречами вместо родительских собраний существует не везде.

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Некоторые комментаторы обратили внимание на возможные недостатки индивидуального формата. Одна из мам написала, что из-за коротких встреч в течение года родителям может быть сложно вовремя узнать о трудностях ребенка в учебе и понять, в какой помощи он нуждается. По ее мнению, отчеты с результатами тестов и диаграммами не всегда позволяют оценить ситуацию и своевременно отреагировать на проблемы.

Также прозвучало мнение, что... Источник: Скриншот Развернуть

Также в комментариях прозвучало мнение, что формат взаимодействия между родителями и школой зависит от финансирования системы образования и организации учебного процесса. В то же время опыт украинских семей в частных школах показывает, что индивидуальные встречи с учителями возможны и в Украине: одна из пользовательниц рассказала, что в учебном заведении, где учится ее ребенок, общие собрания проводят только для важных объявлений, а вопросы успеваемости обсуждают с родителями отдельно.

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