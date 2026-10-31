"Когда не нашел двойного листочка". Украинский комик Марк Куцевалов удивил "библейским" написанием Радиодиктанта

Украинский комик Марк Куцевалов написал Радиодиктант национального единства на стене, напоминающей библейские скрижали*. Звезда телевидения иронично попросил пользователей сети подсказать, как отправить текст на проверку.

В посте в Instagram артист пошутил, что пытался отправить его сам, однако он "не влез в Новую почту". Кроме того, Куцевалов обратился к нынешней дикторке Радиодиктанта Даше Астафьевой и попросил ее подъехать проверить текст.

"Пытался отправить его сам, но не влез в Новую почту. Даша Астафьева, пожалуйста, можешь подъехать проверить?" – шутливо написал комик.

Украинцев позабавила такая реакция артиста. Так, организатор диктанта – Суспильне – посоветовало сделать снимок диктанта и отправить его на проверку. В то же время Астафьева также отреагировала на такой пост.

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Украинцы показали необычные... Источник: Скриншот Развернуть

"Марк! Я люблю тебя. Так всегда", – написала диктор нынешнего диктанта.

В то же время пользователи сети шутили, что юморист решил обратиться к библейским методам написания текста, ведь не нашел двойного листочка.

Артист написал Радиодиктант на стене. Источник: Скриншот

Где можно было писать Радиодиктант. Источник: Скриншот

Другие же отмечали, что артисту все-таки стоит отправить фото текста на проверку, а написанный на стене текст – увековечить.

Украинцы поделились самыми н... Источник: Скриншот Развернуть

Некоторые украинцы также показали фото того, как писали диктант на холодильнике.

Радиодиктант написали на холодильнике. Источник: Скриншот

*каменная плита, доска или таблица с высеченным на ней текстом, обычно священного или культового характера.

Напомним, украинцы предложили провести Радиодиктант на суржике. Такая идея возникла после того, как в сети появился пост солиста группы Курган & Agregat Амила Насирова, где он заверил, что не будет читать текст в следующем году. Пост артиста собрал более 250 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков. Артист пошутил, что вокруг прочтения им текста будет много хейта, ведь слова "почекай", "коли", "ходжу", "сиджу" он будет читать на диалекте.

На пост отреагировала и диктор Радиодиктанта этого года Даша Астафьева, которая иронично написала "Падивимось". При этом появился и комментарий с официальной страницы Суспільного, которое является организатором события. Там написали, что хотели бы услышать такую версию диктанта.

Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые присоединялись к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими из-за российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. Присоединились к этому и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички".