Когда и во сколько пройдет Радиодиктант 2026: точная дата и время

Всеукраинский Радиодиктант национального единства 2026 состоится во вторник, 27 октября в 11:00 и будет традиционно приурочен ко Дню украинской письменности и языка. Трансляция радиодиктанта будет проходить на всех ключевых площадках Суспільного.

Автором текста под названием "Письмо, которое не заканчивается" в этом году стал писатель и ветеран Артур Дронь. Диктант будут читать учитель украинского языка Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. В этом году Радиодиктант прозвучит на платформах Суспільного уже в двадцать седьмой раз, и впервые его будут читать двое.

Где будут транслировать Радиодиктант

на волнах Українського Радіо и Радіо Культура;

в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;

на YouTube-канале Українського Радіо;

в приложениях suspilne.radio и Дія

Куда отправлять свой текст Радиодиктанта

отправить текст радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

В четверг, 29 октября, в 11:00 будет обнародован текст Радиодиктанта, чтобы каждый смог проверить его самостоятельно.

Напомним, продюсерка Радиодиктанта Юлия Шелудько отметила, что текст флешмоба в этом году – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей,

"Сейчас мы много пишем в различных мессенджерах, иногда даже без "Привет" и "Пока", часто только "Как ты?". И текст Радиодиктанта в этом году – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, потому что в бурные времена второстепенное теряет значение", – добавила Шелудько.

Напомним, Астафьева рассказала, что текст Радиодиктанта найдет отклик в каждом сердце. По ее словам, и те, кто будет читать текст, и те, кто будет его писать, будут плакать. Кроме того, общественная деятельница поделилась, что испытывает волнение и чувствует свою долю ответственности за такое дело.

В то же время Артур Пройдаков поделился, что они постараются диктовать текст так, чтобы к его написанию присоединилось как можно больше участников. В частности, он обратил внимание, что среди желающих много учеников младших классов, которые часто не успевают.

В этом году Радиодиктант буд... Источник: Суспільне Развернуть

Он также предположил, что текст этого года вызовет волну различных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году украинцы сетовали на диктора Радиодиктанта и призывали, чтобы его читал учитель.