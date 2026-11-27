Каждый седьмой подросток хочет учиться за границей: исследование показало трудности образования в Украине

22,7% подростков из 358 000, находящихся за границей, хотели бы постоянно там жить. Среди этих детей 77,3% сказали, что видят больше возможностей за пределами Украины. Еще 62,2% считают международный диплом более ценным и верят, что он откроет лучшие карьерные перспективы.

Об этом говорится в исследовании Фонда Елены Зеленской, основанного первой леди Украины. Результаты мониторинга подчеркивают постоянные проблемы в украинской системе образования, поскольку российские атаки парализуют города по всей стране в преддверии наступающей зимы.

Согласно исследованию, российская агрессия уничтожила 235 учреждений среднего образования. Кроме того, только 35,7% внешкольных учреждений имеют собственные укрытия. Несмотря на трудности, 80,3% подростков планируют продолжить обучение после окончания средней школы, а 39,7% хотят получить степень магистра. Из них 71,7% хотят сделать это в Украине.

Почти 23% украинских школьни... Источник: Pexels Развернуть

Исследование также выявило географическое неравенство и неравенство в доступности. Лишь 12,5% населенных пунктов по всей стране имеют помещения для внеклассной деятельности, из-за чего подростки – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на 26% реже посещают внеклассные мероприятия.

По всей стране 53,7% учреждений внешкольного образования, расположенных на первом этаже, приспособлены для детей с особыми образовательными потребностями и потребностями в мобильности. Для сравнения, лишь 1% этих учреждений могут разместить подростков на втором и третьем этажах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый третий украинский школьник за границей выбирает двойное образование.