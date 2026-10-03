"Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!" В учебнике по искусству для 5 класса нашли "молчунов" Витаса и Меладзе

В школьном учебнике интегрированного курса "Искусство" для 5-го класса обнаружили произведения российских артистов и исполнителей, которые умалчивают о войне в Украине. На это обратила внимание пользовательница по имени Алла Ананичева.

Она опубликовала снимки страницы с произведениями, рекомендованными для прослушивания, в Threads и обратилась в Министерство образования и науки Украины. Женщина отметила, что, хотя учебник был издан в 2023 году, в списке композиций наряду с классиками и украинскими исполнительницами указаны Витас с треком "Опера № 2" и Константин Меладзе как автор песни "Цветок-душа".

Мати п'ятикласника знайшла у... Источник: Скриншот Развернуть

Оба упомянутых деятеля культуры имеют тесные связи с Украиной. Константин Меладзе сначала учился в Николаеве, а затем долгие годы строил здесь карьеру, создавал хиты для украинских звезд и даже получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины. Певец Витас (Виталий Грачев) родился в Латвии, но вырос и учился в Одессе. Впрочем, после начала полномасштабного российского вторжения оба заняли позицию молчания: они публично не осудили войну и продолжают избегать четких заявлений относительно агрессии РФ.

Ці музичні твори рекомендує... Источник: Threads / @alla.ananicheva Развернуть

Пост пользовательницы вызвал бурное обсуждение в комментариях. Комментаторы отметили, что замена российских и советских композиторов до сих пор остается проблемой в школьных программах. В частности, в любом учебнике можно найти произведения российских композиторов.

Коментатори вказали, що проб... Источник: Скриншот Развернуть

А еще в комментариях обратили внимание на присутствие в списке казахстанского певца Димаша Кудайбергена. В частности, на песню "Чорнобривці", которую учебник рекомендует слушать именно в его исполнении. Кудайберген долгое время выступал в России и работал с российскими продюсерами. Однако после 24 февраля 2022 года он разорвал эти связи.

Сумніви викликали не тільки... Источник: Скриншот Развернуть

Некоторые пользователи отметили, что подборка композиций в учебнике выглядит странно, ведь вместо "молчунов" программу можно было бы обогатить мировыми легендами рока и поп-музыки – например, добавить больше произведений Майкла Джексона, Фредди Меркьюри, Оззи Осборна, групп Scorpions и The Beatles.

Запитання викликала і рекоме... Источник: Скриншот Развернуть

Часть комментаторов подчеркнула, что этот вопрос следует адресовать в первую очередь экспертной комиссии. Именно она утверждает учебный материал перед публикацией.

Коментатори запропонували ін... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время педагоги в комментариях успокоили родителей: действующие методические рекомендации МОН дают учителям полную свободу менять репертуар по своему усмотрению. Так, учительница музыкального искусства рассказала, что сама занимается подбором композиций для своих учеников.

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