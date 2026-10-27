Куда отправлять Радиодиктант национального единства 2026 на проверку и до какого числа

Участники Радиодиктанта национального единства 2026 могут отправить свои тексты бумажным письмом, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября. При этом сфотографировать/отсканировать написанный текст и отправить его на электронный адрес можно до 11:00 29 октября.

Об этом сообщает Суспільне. Текст Радиодиктанта обнародуют в четверг, 29 октября, в 11:00. После этого участники смогут самостоятельно проверить написанное.

Куда отправлять свой текст Радиодиктанта

отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

Как известно, Радиодиктант 2026 прошел 27 октября, в День украинской письменности и языка. В этом году впервые его читали двое – общественная деятельница и волонтерка Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Даша Астафьева ответила на критику части общества из-за того, что именно ей поручили провести Радиодиктант 2026 года. Среди основных претензий к ней были – "не украинское" имя, съемки для Playboy, общение на русском языке в прошлом и карьера певицы и модели. Она собрала самые типичные упреки и ответила на них с иронией, а местами даже с сарказмом.

Как прошел Радиодиктант 2026. Источник: Скриншот видео

В частности, часть комментаторов возмущалась ее именем и считала, что для чтения диктанта оно должно быть более исконно украинским. "Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала она. И пошутила, что в следующем году вместо нее можно пригласить Джессику.

Что известно об авторе Радиодиктанта

Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Тут були ми", книги прозы "Гемінґвей нічого не знає" и "Лікарня Святого Пантелеймона", которая находится в печати. В марте 2022 года Дронь присоединился к ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024-го получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.

В прошлом году автором диктанта под названием "Треба жити!" стала писательница Евгения Кузнецова, а прочитала его народная артистка Украины Наталья Сумская.

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