"Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?" Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Карточки для развития речи у детей с изображениями тапира, нарвала, белки, слепня, удода и циветы удивили маму, которая купила их для своего малыша. Впечатлениями от них поделилась украинка Татьяна Кударауске, пошутив, что сначала ей самой придется выучить названия этих животных.

"Купила ребенку "умные карточки" для запуска речи… Наверное, сначала сама буду все это учить, потому что, что это вообще такое? Кто это придумал? Куда делись тигр, носорог, олень, цапля? К слепню вопросов нет, тут альтернатив немного" – написала женщина в Threads, добавив к публикации фотографии карточек.

Украинку озадачил выбор живо... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на необычный набор животных. Некоторые заметили, что для ребенка, который только начинает осваивать речь, нет большой разницы, какое именно слово изучать – "носорог" или "тапир". К тому же даже взрослые еще недавно могли не знать о существовании капибар, поэтому переживать из-за незнакомых названий не стоит: их можно изучать вместе с малышом.

В учебные материалы действит... Источник: Threads / @tetiana_kd_ Развернуть

Другие комментаторы признались, что у них тоже есть вопросы к наборам карточек, особенно о цивете, название которой они раньше не слышали. В то же время некоторые не поняли, почему автора публикации удивили тапир и нарвал: это интересные животные, а перечень изображений, вероятно, был известен еще при покупке карточек.

Комментаторы делились своими... Источник: Скриншот Развернуть

Отдельно пользователи пошутили об отсутствии "чаплі", которую Татьяна назвала цаплей, предположив, что она "улетела на русскоязычные карточки". А еще одна участница обсуждения призналась, что после знакомства с новыми словами не может спокойно воспринимать название "вивірка", хотя и понимает, что это не то же самое, что "виварка".

Особый интерес у комментатор... Источник: Скриншот Развернуть

Не обошлось и без историй о раннем развитии детей. Одна из пользовательниц рассказала, как трехлетняя гостья ее семьи объясняла, что такое митохондрии и какую функцию они выполняют. После этого взрослые задумались, не стоило ли читать собственным детям что-то посложнее сказок о Колобке и Курочке Рябе. Другая комментаторша пошутила, что благодаря посту женщины в декрете могут не переживать из-за нехватки развития: она сама благодаря опубликованным карточкам уже выучила четыре новых слова.

Некоторые мамы шутили, что и... Источник: Скриншот Развернуть

Также в комментариях развернулась небольшая дискуссия о названии белки. Одна участница спросила, не называют ли ее теперь белкой. В ответ объяснили, что "вивірка" – украинское "официальное" название животного, тогда как "білка" является народным названием. Упомянули и о том, что слово "вивірка" связывают с подвижностью животного – его способностью крутиться и изворачиваться.

О белке-вивирке в комментари... Источник: Скриншот Развернуть

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