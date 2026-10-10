Цветы для учителей, чернильная ручка и жесткая дисциплина. Режиссер назвала 9 фактов о школах в Румынии, которые "пахнут" коммунизмом

Румынская режиссер Файза Мухаммад поделилась 9 интересными фактами о местной школе. Система образования в этой стране до сих пор в значительной степени находится под влиянием коммунистического образа мышления и идеологии бывшего диктатора Николае Чаушеску.

Об этом женщина рассказала в посте в Instagram. По ее словам, в Румынии до сих пор дарят цветы учителям в первый и последний день учебы. Таким образом, педагогам пытаются выразить благодарность за их упорный труд, особенно учитывая, что в государственных школах они получают не слишком большую зарплату.

Иллюстративное изображение.... Развернуть

Еще в 2010-х годах каждый ученик получал в школе бесплатно хлеб или печенье и молоко. Многие дети пользовались этими продуктами и фактически полагались на них как на основное питание.

"Я была шокирована, когда узнала, что в других странах за обед в школе приходится платить, и ничего бесплатного не дают", – делится Мухаммад.

По ее словам, большое внимание уделяется дисциплине и уважению. Так, например, когда учителя входили в класс, школьникам нужно было вставать и приветствовать их. Кроме того, негативно относились к нарушению порядка на уроке. Большинство этих правил были вполне приемлемыми, но попадались педагоги, которые были склонны преувеличивать, например, запрещали пить воду во время урока. За нарушение порядка на уроке могли выгнать из класса.

Во многих школах других стран действуют строгие правила, запрещающие покидать территорию школы, но в Румынии выход из учебного заведения по таким причинам является довольно распространенным явлением. Так , в частности, детей часто отправляют в магазин с списком того, что нужно купить.

Иллюстративное изображение. Урок в школе

Также в этой стране устраивают рождественские представления для детей любого возраста. Во время них местный совет также дарил подарки школьникам.

Если учитель заходил в класс в начале урока, а ученики разговаривали, он мог заставить весь класс писать тест или выводил нарушителя к доске перед всеми и заставлял отвечать на вопросы по пройденному материалу. Дети могли получить плохие оценки за невыполнение домашнего задания или если учитель был в плохом настроении и решил провести внезапный "тест-фулгер".

Ученики писали чернильной ручкой до средней школы.

Обычно дети добираются до школы на обычных автобусах или трамваях, ведь здесь нет школьных автобусов,

"Единственным минусом такого подхода является то, что рано утром автобусы переполнены людьми, которые едут на рынки и т. п., и школьникам приходится самостоятельно ориентироваться на маршрутах большого города", – отмечает женщина.

Все учебники в новом учебном году дети получают от старшеклассников, таким образом в стране не тратят бумагу на печать новых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 интересных фактах о школах Франции, которые удивят украинцев.