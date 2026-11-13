Киевлян хотят разделить на "мешканців" и "жителів": объясняем, почему это филологический нонсенс

Киевсовет в ноябре 2026 года обсуждает новый текст Устава территориальной общины Киева. Одна из крупнейших новаций, которую он предлагает в документе, – это разделение киевлян на две категории: "мешканці" и "жителі".

Интересно, что с точки зрения украинского языка эти слова действительно могут иметь различия в значении. Но совсем не такие, какие вкладывают в них авторы документа. OBOZ.UA разбирался в деталях.

Что предлагают депутаты

Вот как предлагают толковать... Источник: Скриншот Развернуть

Авторы проекта устава предлагают разделить "жителів" и "мешканців" города по признаку наличия у них имущества или бизнеса в столице. В соответствии с присвоенным статусом у них будут разные права. Вот как в документе определят эти две категории:

"Жителі" – граждане Украины, задекларировавшие или зарегистрировавшие место жительства в Киеве либо способные подтвердить фактическое место жительства справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

"Мешканці" – все лица, которые на законных основаниях постоянно или временно проживают в Киеве либо владеют недвижимостью в городе, работают или осуществляют иную деятельность, связанную с уплатой налогов в городской бюджет.

При этом только "жителі" смогут участвовать в общих собраниях по вопросам местных проблем, где получат возможность голосовать, подавать на рассмотрение городских властей различные местные инициативы, проводить общественные слушания, участвовать в планировании и распределении средств бюджета Киева. Тогда как право пользоваться городскими благами и услугами будет распространяться на обе категории.

Что говорят языковеды

В среде филологов идет дискуссия о том, различаются ли эти два слова по значению. Так, языковед Виктор Дяченко в ролике для аккаунта Instagram @urkmova.online объяснил, что слово "жителі" – слово масштаба. "Оно всегда касается географии, территории или населенных пунктов. "Жителі" живут в странах, областях, городах или селах", – сказал Дяченко.

"Мешканці", согласно его объяснению, – это скорее о локальном пространстве: доме, комнате, квартире или даже ареале распространения животных. "Запомните: мы с вами – "жителі" своих городов, но "мешканці" своих квартир", – разъяснил разницу филолог.

Профессор Александр Пономари... Источник: Скриншот Развернуть

Впрочем, несколько иного мнения по этому поводу придерживался языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив. Он не проводил различий в значении между словами "жителі" и "мешканці" и считал их абсолютными синонимами.

В любом случае получается, что инициатива Киевсовета разделить киевлян на "жителів" и "мешканців" – это попытка искусственно придать словам украинского языка не свойственное им значение.

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