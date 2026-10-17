Лидарчук – правительству: оставьте в покое учителей и директоров, господа, они и так делают все возможное!

Учителям необходимо надлежащее материально-техническое обеспечение, а не очередные протоколы, концепции или указания сверху. Об этом заявил бывший глава Украинского центра оценки качества образования (УЦОКАО) Игорь Ликарчук, комментируя решение правительства о "новых подходах" к обучению во время воздушных тревог.

Он отмечает, что научить детей с помощью правительственных документов невозможно, а прерывание уроков из-за тревог – это следствие войны, а не вина педагогов. По его словам, претензии относительно организации образовательного процесса выдвигаются в адрес чиновников, но в то же время обесценивается ежедневный труд учителей и директоров школ.

Что не так с дистанционным обучением. Источник: Скриншот

"Между утверждениями "во время воздушных тревог обучение прерывается" и "Киев не смог наладить онлайн-уроки" – огромная разница. Первое – проблема, порожденная войной. Второе – фактическое обвинение тех, кто ежедневно пытается обеспечить обучение в условиях этой войны. Конечно, организацию образования в Киеве можно и нужно критиковать. Как и деятельность столичных властей. Но для этого существуют конкретные факты, конкретные управленческие решения и конкретные должностные лица, которые за них отвечают", – отмечает Ликарчук.

Ликарчук раскритиковал власти. Источник: Скриншот

Напомним, что украинские школы смогут более гибко организовывать образовательный процесс во время длительных воздушных тревог, сочетая занятия в классах и дистанционное обучение. При этом безопасность учеников и педагогов остается обязательным условием, а во время сигнала тревоги все должны находиться в укрытиях.

Правительство приняло решение об организации обучения во время длительных воздушных тревог. Местные общины должны помочь школам адаптировать образовательный процесс к условиям безопасности. В частности, необходимо рассмотреть возможность использования других оборудованных укрытий, где можно проводить уроки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев возмутило заявление министра образования об обучении во время воздушных тревог.