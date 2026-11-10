"Логотип под свитшотом – это повод для отчисления?" Мама ученицы пожаловалась на правила школы, но нарвалась на критику

Украинская мама и педагог Арина Андрюшина из Харькова рассказала, что ее дочь уже во второй раз получила замечание из-за школьной формы. Девушка плохо себя чувствовала, поэтому надела свитшот, однако ей сделали предупреждение, поскольку не было видно фирменного поло.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Она также поделилась, что за три замечания детей исключают из учебного заведения, и подчеркнула, что это частная школа.

Мама девочки пожаловалась на... Источник: Скриншот Развернуть

"Моя дочь звонит мне из школы и плачет после унизительных замечаний. Харьков. Частная школа. Сегодня получили второе предупреждение за форму. За третье – исключение. Но ведь фирменное поло на ней было. Ей было плохо, поэтому сверху она надела свитшот. Дети недосыпают после тревог, учатся в шумном укрытии. Меня как маму просто бесит такой недомаркетинг во время войны. Владельцы школы, логотип под свитшотом – это повод доводить ребенка до слез? Родители, что скажете?" – написала Андрюшина.

Она также добавила, что директор делает детям выговоры, а родители от его имени получают письма за серьезные нарушения правил заведения.

В комментариях мнения пользователей сети разделились. Так, часть украинцев не поняли, зачем женщина публикует посты в соцсетях, вместо того чтобы разобраться в ситуации непосредственно с руководством учебного заведения.

Украинцы раскритиковали маму школьницы. Источник: Скриншот

"Нужно идти в школу и решать это там. А так это похоже на "просто поговорить". Даже названия нигде нет".

"А что изменит этот ваш пост? Вы, во-первых, должны жестко поговорить с руководством. Во-вторых, какой резонанс, о чем говорить, если вы нигде не указываете название заведения".

Для чего нужна школьная форма. Источник: Скриншот

В то же время другие советовали сменить школу, ведь в нынешних условиях требовать от детей носить школьную форму довольно странно.

Нужна ли школьная форма. Источник: Скриншот

"Тю, это же частная школа, смените, если ваши ценности расходятся".

Для чего в частных школах нужна форма. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница предложила ввести школьную форму и возмутила сеть.