"Письмо, которое не заканчивается". Опубликован текст Радиодиктанта национального единства

Опубликован текст Радиодиктанта национального единства 2026, посвященный Дню украинского языка и письменности, который отмечается 27 октября. В этом году автором текста под названием "Письмо, которое не заканчивается" стал писатель и ветеран Артур Дронь. Его читали учитель украинского языка Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Отправить бумажные письма можно было до 28 октября, фото или скан текста – до 11:00 29 октября. Результаты Радиодиктанта и победителей объявят, когда комиссия обработает все работы.

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях – вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім – слова мандрують часом. Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: "міцно любити". Уяви собі! Не "дуже", не "гіперсильно". Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи – прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу. Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас – і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово "останній". Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила. І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я – про тебе. Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи. Я люблю тебе. Так є завжди.

Напомним, после прочтения последнего предложения ведущие Радиодиктанта поделились своими впечатлениями. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строчку из песни "Вчителька", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". В то же время Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщения своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь в нем много смыслов.

Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые присоединялись к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими из-за российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. К этому присоединились и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

В Радиодиктанте также приняли участие военнослужащие-пограничники, среди которых были и те, кто находился в российском плену и получил ранения во время боевых заданий. Все они были впечатлены текстом и после его прочтения написали своим родным.

Среди участников можно было увидеть также известного военного Александра Терена, шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, певицу Викторию Лелеку, министра культуры Украины Татьяну Бережную, телеведущего Константина Грубича. Об участии также сообщили фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, писательница Катя Бльостка, певица alyona alyona, сотрудники Днепровской ГЭС, которая находится близко к линии фронта, и еще многие-многие другие.

В то же время рекордсменка по написанию Радиодиктанта Христина Гоянюк, которая участвует во всеукраинском флешмобе уже 27-й год подряд, поделилась впечатлениями от текста этого года. По ее словам, он был средней сложности и хорошо продиктован. Женщина отметила, что еще раз проверит написанное дома. Кроме того, она поделилась, что ей очень понравился текст автора этого года, ведь она ожидала худшего.

Пройдаков предполагал, что текст этого года вызовет волну разных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходил Радиодиктант национального единства в 2025 году и что возмутило украинцев.