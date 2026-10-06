"Люди, это реально работает!" Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Каждый нынешний или бывший школьник помнит, какие неприятные ощущения мог вызывать дневник — расписание уроков, домашние задания, замечания учителей и не всегда хорошие оценки отбивали желание открывать его лишний раз. Однако в соцсетях для него нашли новое применение, которое у многих вызвало настоящий восторг.

Как поделилась в Threads пользовательница с ником Ana Kara, она начала использовать дневник для планирования вполне взрослых дел. "Завела вместо планера школьный дневник. Я считаю это топ", — написала она. А ещё показала, как его заполняет. Она разделила различные занятия по категориям, как предметы в школе. Например, в графе "Английский язык" записала задание посмотреть серию "Друзей" в оригинале, а на физкультуру запланировала 20-минутную тренировку по пилатесу. За каждое выполненное задание Ana Kara ставит себе оценку.

Пользовательница Threads пок... Источник: Скриншот Развернуть

Комментаторы были в восторге от такого подхода. Многие из них признавались, что до сих пор представляют себе неделю как разворот в дневнике, разбитый на отдельные уроки с графами для заданий и оценок. И именно поэтому формат планера не воспринимается на подсознательном уровне.

Комментаторы признались, что... Источник: Скриншот Развернуть

Некоторые признавались, что такой вариант планера не только помогает навести порядок в делах. Он еще и служит дополнительным источником мотивации.

Оказалось, что некоторые даж... Источник: Скриншот Развернуть

В частности, комментаторы поделились, что с удовольствием ставят себе за выполненное задание не банальную галочку, а настоящую высокую оценку. Кто-то просто вписывал 12 баллов там, где задача была закрыта, а сама автор поста оценивала, насколько хорошо она поработала, разными баллами.

Одним из преимуществ школьно... Источник: Скриншот Развернуть

Абсолютным преимуществом школьного дневника перед деловыми планерами в комментариях назвали его цену. "Просто супер! Вы видели, сколько стоят планинги? А здесь и трекеры, и разные зоны для разных задач — дешево и удобно", — написала одна из комментаторов. И показала свой.

Автор поста также посоветова... Источник: Скриншот Развернуть

А еще автор поста посоветовала украшать свой дневник разными обложками. "Вспомнились школьные времена и как это было важно", – призналась она.

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