"Люди, это реально работает!" Школьному дневнику нашли неожиданное применение
Школьный дневник назвали луч...
Источник: Темы / @a.n.a.k.a.r.a
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Каждый нынешний или бывший школьник помнит, какие неприятные ощущения мог вызывать дневник — расписание уроков, домашние задания, замечания учителей и не всегда хорошие оценки отбивали желание открывать его лишний раз. Однако в соцсетях для него нашли новое применение, которое у многих вызвало настоящий восторг.
Как поделилась в Threads пользовательница с ником Ana Kara, она начала использовать дневник для планирования вполне взрослых дел. "Завела вместо планера школьный дневник. Я считаю это топ", — написала она. А ещё показала, как его заполняет. Она разделила различные занятия по категориям, как предметы в школе. Например, в графе "Английский язык" записала задание посмотреть серию "Друзей" в оригинале, а на физкультуру запланировала 20-минутную тренировку по пилатесу. За каждое выполненное задание Ana Kara ставит себе оценку.
Пользовательница Threads пок...
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Комментаторы были в восторге от такого подхода. Многие из них признавались, что до сих пор представляют себе неделю как разворот в дневнике, разбитый на отдельные уроки с графами для заданий и оценок. И именно поэтому формат планера не воспринимается на подсознательном уровне.
Комментаторы признались, что...
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Некоторые признавались, что такой вариант планера не только помогает навести порядок в делах. Он еще и служит дополнительным источником мотивации.
Оказалось, что некоторые даж...
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В частности, комментаторы поделились, что с удовольствием ставят себе за выполненное задание не банальную галочку, а настоящую высокую оценку. Кто-то просто вписывал 12 баллов там, где задача была закрыта, а сама автор поста оценивала, насколько хорошо она поработала, разными баллами.
Одним из преимуществ школьно...
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Абсолютным преимуществом школьного дневника перед деловыми планерами в комментариях назвали его цену. "Просто супер! Вы видели, сколько стоят планинги? А здесь и трекеры, и разные зоны для разных задач — дешево и удобно", — написала одна из комментаторов. И показала свой.
Автор поста также посоветова...
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А еще автор поста посоветовала украшать свой дневник разными обложками. "Вспомнились школьные времена и как это было важно", – призналась она.
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