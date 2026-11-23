"Будущая президентка мира". Как шестилетняя девочка "добилась" школы для коренных народов Амазонии и стала интернет-сенсацией

Шестилетняя Яндра Маве е Тикуна из Амазонии уже в свои годы стала известной инфлюенсеркой и использует свою популярность, чтобы привлечь внимание к защите природы и прав коренных народов. Юная блогерка в своих видео на платформе, у которой более 750 000 подписчиков, рассказывает о жизни и проблемах своей коренной общины Саху-Апе в Амазонии, а в будущем хочет стать президенткой.

Одно из ее видео о необходимости школы для местных детей способствовало тому, что министерство образования объявило о строительстве нового учебного заведения. О "маленьком ягуаре Амазонки" рассказали на странице Instagram Female quotient, а также написало издание ВВС.

Как появился блог Яндры

Яндра Маве э Тикуна живет в Амазонии и в свои шесть лет ведет блог, где рассказывает о повседневной жизни в коренной общине Саху-Апе и проблемах, с которыми сталкиваются местные жители. Яндру называют "маленьким ягуаром Амазонки", и она использует свой голос, чтобы защитить природу, свою общину и свое будущее.

Ее блог начинался с ежедневных видео, которые публиковала ее мать Зелинда Сатере. Сейчас у платформы более 750 000 подписчиков.

Видео о необходимости школы дошло до правительства

Одно из ее видео, в котором Яндра рассказывала о необходимости настоящей школы, стало вирусным и дошло до национального правительства Бразилии. Министерство образования посетило ее общину и объявило о строительстве новой школы для местных детей.

Сейчас около 20 детей в общине Саху-Апе учатся в помещении, которое когда-то было церковью. Обучение проходит по модели образования коренных народов, которая сочетает национальную учебную программу с их собственной культурой и традициями. Яндра говорит, что любит школу.

"Мы учимся читать, изучать и писать буквы", – отметила Яндра.

Когда юную блогерку спросили, кем она хочет стать, она ответила: "Я хочу быть президентом… Я бы сказала людям не сжигать леса".

Мать контролирует время пользования интернетом

Мать юной блогерки Зелинда говорит, что ее беспокоит влияние социальных сетей на жизнь дочери: она не публикует фотографии или видео интимных моментов, не позволяет Яндре пользоваться Instagram без присмотра матери и старается ограничивать время съемок в течение дня.

Яндре трудно сдержать восхищение своими "маленькими ягуарами" – так она называет своих подписчиков.

"Я думаю, что это действительно круто – говорить. Показать важность леса; именно лес дает нам воздух, нашу жизнь. А Мать-Дерево – это наша жизнь", – подчеркнула Яндра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 15 интересных фактах о школах в Бразилии. Так, учебный год в бразильских школах начинается в феврале, а заканчивается в ноябре, тогда как каникулы проходят дважды в год: в декабре и январе – летние, а в июле – зимние. Если на четверг выпадает государственный праздник, то в пятницу дети отдыхают от уроков, а если это происходит во вторник, то понедельник для школьников также выходной.