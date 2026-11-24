Имеют больше шансов не перейти в следующий класс: с какими трудностями сталкиваются украинские школьники в Польше

210 тысяч украинских детей учатся в польских школах. Первый год обучения становится особенно проблематичным для этих учеников.

Об этом стало известно из результатов исследования, сообщает служба Уполномоченного по правам человека. Украинские школьники сталкиваются с большими трудностями при продолжении обучения, чем их польские сверстники. В частности, у них выше вероятность не перейти в следующий класс, поэтому многие оставляют школу.

В исследовании также подчеркивается снижение участия украинских учеников в дополнительных уроках польского языка и необходимость более качественного мониторинга права на образование детей с опытом беженцев и мигрантов.

Сколько украинских школьнико... Развернуть

Учебный год в Польше длится до конца июня, а до Рождества у детей нет каникул, поэтому в праздничный период ученики отдыхают всего две недели. При этом каникулы начинаются в разное время в разных воеводствах, по очереди. Также несколько дней отдыха от учебы дают на Пасху. Уроки начинаются в 8:00, а заканчиваются в разное время.

Как известно, среди украинских студентов увеличилось число тех, кто выбрал обучение за рубежом. Из-за вынужденной миграции в связи с полномасштабным вторжением в Украину, в 2023-2024 году в Польше насчитывалось 46 210 учеников, или 40% всех студентов, обучающихся в других странах.

Еще до полномасштабной войны наблюдался рост числа поступающих, в том числе и в Словакию. Так, число украинских студентов в этой стране выросло до 10 197 в 2023-2024 годах. Университеты начали выходить на украинский рынок, сотрудничать с посредниками, которые набирали наших абитуриентов.

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