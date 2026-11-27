Почти каждый третий украинский школьник за границей выбирает двойное образование: результаты исследования

Около 29% украинских учеников выбирают двойное образование, совмещая учебные программы страны, в которой находятся, и Украины. Четверть этих школьников тратят более трех часов в день на онлайн-обучение, чтобы учиться по украинской программе помимо посещения местной школы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ЮНЕСКО. Согласно мониторингу, в Польше украинские ученики не достигают такого же уровня знаний, как их польские сверстники, по большинству предметов. Однако начиная с 2022 года этот разрыв ежегодно сокращается.

Сколько школьников учатся по двум программам

В последние годы количество украинских детей, зачисленных в школы европейских стран региона, постоянно росло: с 289 412 в 2022 году до 664 620 в 2024-м. Среди остальных, кто не учится в школах страны пребывания, 16% получают образование только в украинских онлайн-школах, тогда как 6% не участвуют ни в каких образовательных возможностях.

28% украинских школьников имеют проблемы с мотивацией к учебе. Дети страдают от хронической усталости, отсутствия восстановления сил, тревоги или снижения вовлеченности в учебный процесс. Дети отмечают вклад учителей в поддержание позитивной школьной среды.

Сколько детей учится за границей. Источник: КГГА

96% опрошенных школьников отмечают, что учителя принимают меры для поддержки учеников в школе. В большинстве случаев это означает создание дружелюбной атмосферы, стимулирование мотивации и оказание академической поддержки.

При этом внимание к эмоциональному состоянию детей уделяется реже, а данные свидетельствуют о значительных различиях в опыте – от чуткости и теплоты до ситуаций, когда учитель ограничивается исключительно учебной ролью. Исследователи отмечают, что, хотя педагог может быть важным субъектом поддержки, такая роль еще не является гарантированной составляющей школьной системы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что средний балл выпускников колледжей за два года почти не изменился.