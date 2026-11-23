Почти треть украинских школьников испытывают проблемы с мотивацией к учебе: исследование

28% украинских школьников испытывают проблемы с мотивацией к обучению. Дети страдают от хронической усталости, отсутствия восстановления сил, тревоги или снижения вовлеченности в учебный процесс.

Об этом говорится в опубликованном исследовании ЮНЕСКО, особенностью которого стал опрос именно школьников 5-11 классов. Дети отмечают вклад учителей в поддержание позитивной школьной среды.

"В целом по когорте учащихся 5–11 классов это значительное количество школьников, страдающих от хронической усталости, отсутствия восстановления сил, тревоги или снижения вовлеченности в учебный процесс. Эти состояния не всегда проявляются в виде острых кризисов, но именно поэтому они требуют системного, а не только реактивного подхода", – говорится в результатах.

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96% опрошенных школьников отмечают, что учителя принимают меры для поддержки учеников в школе. В большинстве случаев это означает создание дружелюбной атмосферы, стимулирование мотивации и оказание академической поддержки.

В то же время внимание к эмоциональному состоянию детей отмечается реже, а данные свидетельствуют о значительных различиях в опыте – от внимательности и теплоты до ситуаций, когда учитель ограничивается исключительно учебной ролью. Исследователи указывают, что, хотя педагог может быть важным субъектом поддержки, такая роль еще не является гарантированной составляющей школьной системы.

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